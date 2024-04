Life

“Ενώπιος Ενωπίω” – Ελεονώρα Μελέτη: Δεν θα γίνω πολιτικάντζα…

Πως σχολίασε τις επιθέσεις που δέχθηκε, μετά την ανακήρυξη της ως ευρωβουλευτή με την Ν.Δ.

Απάντηση στις επιθέσεις που δέχθηκε μετά την ανακήρυξη της υποψηφιότητας της ως ευρωβουλευτή, έδωσε μέσω της συνέντευξής της στο “Ενώπιος Ενωπίω” και τον Νίκο Χατζηνικολάου, η Ελεονώρα Μελέτη.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια έκανε λόγο για προσπάθεια εργαλειοποίησης συγκεκριμένων αποσπασμάτων από παλαιότερη της εκπομπή στην οποία για τις ανάγκες του ρεπορτάζ είχε ασχοληθεί με την χρήση κάνναβης και το γύρισμα μιας ερωτικής ταινίας.

Συγκεκριμένα, η Ελεονώρα Μελέτη δήλωσε πως «εκείνο το πρώτο επεισόδιο για το Hashtag θέλω να πω πως, όχι μόνο είχε εκθειαστεί από τον κόσμο και είχε χαρακτηριστεί ως πρωτοποριακό και κάτι το διαφορετικό, είχε αγκαλιαστεί από τους τηλεθεατές και η εκπομπή ήταν για δυο ολόκληρα χρόνια νούμερο ένα trend στο Twitter. Το οποίο τώρα αποφάσισε επιλεκτικά να εργαλειοποιήσει εναντίον μου συγκεκριμένα αποσπάσματα από εκπομπές που ουσιαστικά ήταν αφιερωματικές στο κάθε θέμα».

«Επίσης, η εκπομπή που είχαμε κάνει hashtag το πορνό είχε επίσης ένα βιωματικό κομμάτι. Η πρόθεση μας στην εκπομπή αυτή ήταν να κάνουμε hashtag, γιατί έτσι λεγόταν η εκπομπή και ουσιαστικά παίρναμε και κάναμε ένα θέμα συζήτησης γύρω από μια λέξη και πάντα είχε ένα βιωματικό ρεπορτάζ μέσα σε αυτό. Εκτός όμως από αυτά έχω κάνει και άλλα που θα μπορούσαν να βγάλουν από το συρτάρι. Αν θέλουν, μπορώ να τους βοηθήσω γιατί έχω και αρχείο και έχω κρατήσει και την σκαλέτα της εκπομπής. Μάλιστα, είχε εμπνεύσει και άλλους για να κάνουν αντίστοιχα ρεπορτάζ», ανέφερε στη συνέχεια.

«Η συγκεκριμένη, λοιπόν, εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο πορνό και όταν λέμε πορνό εννοούμε το εξής. Στην ιστορία του πορνό, από τις τοιχογραφίες της Βαβυλώνας μέχρι και την σήμερον ημέρα που παίζονται δισεκατομμύρια πάνω σε αυτή τη βιομηχανία… Είχαν εμφανιστεί έγκριτοι επιστήμονες και ειδικοί που υποστήριζαν, μέσα από την γνώση τους, το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που παρουσιάζαμε και απλά οι άνθρωποι εστίασαν σε αυτό. Δεν με ενοχλεί, καθόλου», πρόσθεσε

«Αν όμως θέλουν πραγματικά να ξεψαχνίσουν την καριέρα μου, έχω πάρα πολύ ωραία ρεπορτάζ που τα έχουν αφήσει στην άκρη. Έχω ρεπορτάζ με κοινωνικά πειράματα που αφορούν στην παιδοφιλία, έχω ρεπορτάζ με κοινωνικά πειράματα που αφορούν στον ρατσισμό, έχω ρεπορτάζ με κοινωνικά πειράματα που αφορούν σε σημαντικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας όπως είναι η περιθωριοποίηση. Περιμένω να βγάλουν από το συρτάρι και αυτά τα ρεπορτάζ» πρόσθεσε επίσης, σε άλλο σημείο, η Ελεονώρα Μελέτη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη με αφορμή και την υποψηφιότητα με τη ΝΔ στις επερχόμενες Ευρωεκλογές.

Όσον αφορά το γεγονός ότι σε παλαιότερη εκπομπή της παρουσίαζε τον Ηλία Κασιδιάρη ως γοητευτικό μέσα από πρόλογο της που θα έδινε… πάσα στην συνέντευξη του και ότι πολλοί πιστεύουν ότι εκείνη την περίοδο «φλέρταρε» τόσο πολιτικά όσο και με τις ιδέες της Χρυσής Αυγής, η Ελεονώρα Μελέτη έδωσε ξεκάθαρη απάντηση.

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος όταν εμφανιζόταν στα media εμφανιζόταν παντού ως κάτι το ιδιαίτερο. Στο Twitter υπήρχε hastag που λεγόταν #Sex_Kasidiaris. Οι ιδέες του εκείνη την εποχή ακόμα, όταν έκανε τη συνέντευξή του σε εμάς δεν είχαν γίνει παντελώς ξεκάθαρες. Όποιος, παρακολουθώντας την ζωή μου, παρακολουθώντας τις πεποιθήσεις μου, τις ιδέες που στηρίζω σε δημόσιο και ιδιωτικό βίο, όποιος θεωρεί ότι “φλερτάρω” με όλες αυτές τις ιδεολογίες που ισχυρίζονται ότι “φλερτάρω”, είναι επιεικώς ανόητος», τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια υπογράμμισε: «2012, η Χρυσή Αυγή έχει πάρει την “βούλα” από τον Άρειο Πάγο για να πάρει μέρος στις εθνικές μας εκλογές. Ένας από τους ανθρώπους που ήταν υποψήφιος ήταν και αυτός. Η εποχή εκείνη ήταν η εποχή της “Πρωινής Μελέτης”, μιας εκπομπής η οποία έκανε 40% στα… κοντέρ της τηλεθέασης. Όπως είχαμε φιλοξενήσει κι άλλους πολιτικούς άλλων παρατάξεων έτσι δόθηκε και σ’ αυτόν ο αντίστοιχος χρόνος.

Δεν έχει σημασία αν την έκανα εγώ τη συνέντευξη. Είπα εγώ ότι ασπάζομαι ποτέ τις ιδεολογίες ενός ανθρώπου που δεν συναντιόμαστε πουθενά στις απόψεις, τις αξίες και τις πεποιθήσεις; Το σχόλιο μου περιορίστηκε στο γοητευτικός που τότε γινόταν ένας χαμός με αφιερώματα να λαμβάνουν χώρο και χρόνο σε όλες τις εκπομπές και στο ειρωνικό σχόλιο για το πόσο χαμογελαστό παιδί, γιατί σε όλη την συνέντευξη δεν είχε σκάσει ένα χαμόγελο ο άνθρωπος.

Δεν ταυτίστηκα ποτέ με καμία ιδεολογία, δεν προώθησα καμία ιδεολογία. Θέλησα να κάνω έναν πρόλογο για να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ως όφειλα να κάνω ως παρουσιάστρια. Πραγματικά, εγώ ξέπλυνα τον Κασιδιάρη; Το δικό μου σχόλιο περί της εξωτερικής εμφάνισης θεωρεί ότι ήταν ικανό να διαμορφώσει άποψη και να έχει τέτοιο κύρος που θα οδηγήσει τον ψηφοφόρο να ψηφίσει τον Κασιδιάρη;», πρόσθεσε η Ελεονώρα Μελέτη.

«Μην περιμένεις από μένα να γίνω πολιτικάντζα», είπε στη συνέχεια η παρουσιάστρια, προσθέτοντας «δεν ανήκω στους ανθρώπους που ταυτίζονται σε μια παράταξη και να αρχίζω να φτιάχνω την αγιογραφία της».





