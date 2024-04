Κόσμος

Τούρκοι αναλυτές: Τριγμοί μεταξύ Ερντογάν και Μπαχτσελι;

Πως ένα τραγούδι που συνοδεύε βίντεο το οποίο δημοσίευσε ο Μπαχτσελί, ερμηνεύτηκε ως μήνυμα του ακροδεξιού ηγέτη προς τον Ερντογάν.

Ως μήνυμα του ακροδεξιού ηγέτη του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί προς τον συνεταίρο του Τούρκο Προέδρο Ταγίπ Ερντογάν ερμηνεύτηκε βίντεο που ανέβασε ο Μπαχτσελί με τον ίδιο να περπατά ενώ τον συνοδεύει το τραγούδι «Εσύ με έκανες να το πω», σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Το παρασκήνιο φούντωνε όσο οι αναλυτές μελετούσαν τους στίχους του τραγουδιού του Φερντί Ταϊφούρ που επέλεξε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί:

«Πάντα με αλυσόδενες σαν σκλάβος

Ήμουν φίλος σου κι έγινες εχθρός μου

Μήπως εσύ με βρήκες στα μέτρα σου;

Αν πω ‘είσαι προδότης’, εσύ με κάνεις να το πω

Μη θυμώνεις με τα λόγια μου

Αν σε κατακρίνω, εσύ με κάνεις να σε κατακρίνω

Μου φτάνουν αυτά που πέρασα από σένα

Αν πω ότι είσαι σκληρός, εσύ με κάνεις να το πω

Δεν το εκτίμησες όσο σου έλεγα ‘ ψυχή μου’

Δεν εκτίμησες αυτά που κέρδισες»

Μήπως με αυτό το τραγούδι ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί στέλνει μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν; Πώς ερμηνεύτηκε αυτό το βίντεο από στελέχη του κυβερνώντος κόμματος AKΡ;

«Πιθανότατα σύντομα θα μάθουμε τις προθέσεις του MHP -Devlet Bahceli- και τι τον παρακίνησε να κάνει μια τέτοια κίνηση».

Τα ερωτήματα έπεφταν το ένα μετά το άλλο από τους αναλυτές οι οποίοι μάλιστα προσπαθούσαν να δώσουν και απαντήσεις:

«Το κλίμα ύφεσης μεταξύ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP και του ΑΚΡ πρέπει να ενόχλησε το ΜΗΡ επειδή ο Μπαχτσελί άρχισε να κάνει δηλώσεις που εξέπληξαν τους πάντες», σχολίαζαν κάποιοι αναλυτές οι οποίοι υπενθύμιζαν ότι ο ακροδεξιός συνεταίρος του Ταγίπ Ερντογάν είχε αφήσει αιχμές εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ προ ημερών.

Συνεργάτες του ηγέτη του ΜΗΡ σχολίασαν ότι επειδή ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί χειρουργήθηκε, δεν συμμετείχε στις εκδηλώσεις της 23ης Απριλίου και πως πιθανότατα γι αυτόέγινε βίντεο για αυτό.

«Δεν έχω μιλήσει ακόμα με τον ηγέτη μας. Αλλά μάλλον πρόκειται για ένα βίντεο που φτιάχτηκε για αυτόν τον σκοπό. Τα πράγματα στο βίντεο δεν είναι εναντίον της Λαϊκής Συμμαχίας, οι φίλοι το παρερμηνεύουν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Πρόεδρός μας λατρεύει τον Φέρντι Ταϊφούρ. Πηγαίνει και βόλτα και με τη συμβουλή του γιατρού δημοσίευσαν στιγμιότυπο από εκεί. Αυτό είναι το θέμα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ΜΗΡ Σεμίχ Γιαλτσίν.

Η δήλωση Γιαλτσίν ωστόσο δεν φαίνεται να πείθει τους αναλυτές.

