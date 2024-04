Κόσμος

Επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ: Σύγχυση από δηλώσεις Κίρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου ανέφερε ως "αβέβαιη" την επίσκεψη, δημιουργώντας σχόλια για αναξιοπιστία και παζάρια.

-

Σύγχυση προκάλεσε η δήλωση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι για την επίσκεψη του Τούρκουυ Προέδρου Ταγιπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον ότι «δεν υπάρχει τίποτα προγραμματισμένο».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, η γνωστή Τουρκάλα δημοσιογράφος με γνώσεις απευθείας από το περιβάλλον Ερντογάν, Τζανσού Τζαμλίμπελ, σχολίασε σχετικά: «Η επίσκεψη ανακοινώθηκε στις 29 Μαρτίου, δύο ημέρες πριν από τις Δημοτικές Εκλογές της 31ης Μαρτίου. Αφήνω στην άκρη το τηλεγράφημα του Reuters με πηγές από την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Αξιωματούχοι από την κυβέρνηση Μπάιντεν, μέλος της οποίας είναι ο Κίρμπι, όχι μόνο επιβεβαίωσαν την επίσκεψη αλλά παρείχαν επίσης σημαντικές πληροφορίες για το περιεχόμενό της. Ακόμη και όταν ο Κίρμπι κοίταξε κατευθείαν στα μάτια των δημοσιογράφων στην Ουάσιγκτον και είπε ψέματα, η Διεύθυνση Επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας συνέχισε να μην αντιδρά. Έτσι, άρπαξα το τηλέφωνο άλλη μια φορά. Οι δύο φράσεις που μπόρεσα να λάβω από μια υψηλού επιπέδου διπλωματική πηγή στην Άγκυρα αργά το απόγευμα της Πέμπτης, της 25ης Απριλίου, ήταν οι εξής: ‘Οι ειδήσεις είναι αναληθείς, η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί’. Δεν μπόρεσα να βρω καμία πληροφορία για το αν η επίσκεψη θα γίνει στις 9 Μαΐου ή αργότερα, όπως είχε προγραμματιστεί προηγουμένως»

«Μεγάλο παζάρι σε εξέλιξη»

Από την άλλη πλευρά η Τζανσού Τζαμλίμπελ σημείωσε: «Η εντύπωσή μου είναι ότι η επίσκεψη δεν ακυρώνεται, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο παζάρι σε εξέλιξη. Πριν από τη συνάντηση των δύο αρχηγών κρατών, το περιεχόμενο, οι δηλώσεις και οι συμφωνίες που θα υπογραφούν, εάν υπάρχουν, προετοιμάζονται εκ των προτέρων από τις διπλωματικές αντιπροσωπείες. Είναι φυσιολογικό. Η αίσθηση μου είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να επιβάλει την ανησυχία του για το Ισραήλ σε αυτήν την προπαρασκευαστική φάση και να διασφαλίσει ότι θα προστεθούν κάποια μέτρα που θα ‘σώσουν την εικόνα’ του. Και οι δύο πλευρές μπορεί να έχουν τους δικούς τους λόγους για την ακύρωση της συνάντησης Ερντογάν-Μπάιντεν, αλλά ενώ αναμένεται να ανοίξει περισσότερος χώρος για πλήρη διπλωματία στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, η ακύρωση αυτής της επίσκεψης -ανεξαρτήτως του λόγου- θα σημαίνει μια άλλη βαθιά γρατσουνιά σε αυτήν την ήδη μόλις ανακτηθείσα σχέση».

?? Erdogan’?n Washington ziyaretiyle ilgili son dakika: Iptal yok, ziyaret gerceklesecek



?? Cansu Caml?bel'in kulisihttps://t.co/D1VoxffvAj pic.twitter.com/nH2xKNGVzf — T24 (@t24comtr) April 25, 2024

State Department: «Καμιά εκτίμηση σχετικά με την επίσκεψη»

Όπως μεταδίδει, πάντως, ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Θανάσης Τσίτσας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο State Department στις 24.04 από τον Αναπληρωτή Εκπρόσωπο Vedant Patel, μεταξύ των ερωτήσεων τέθηκε και η ακόλουθη σχετικά με την επίσκεψη του Πρόεδρου Erdogan στην Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του με τον ηγέτη της Hamas:

Ερώτηση: Ευχαριστώ. Υπήρξαν αναφορές ότι η συνάντηση του Πρόεδρου Erdogan με τον ηγέτη της Hamas ενδεχομένως να έχει επηρεάσει την αναμενόμενη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο. Δεν θα σας ζητήσω να επιβεβαιώσετε εάν ο Πρόεδρος της Τουρκίας έρχεται, αλλά θα σας ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμά σας στους συμμάχους σας; Mία συνάντηση με έναν ηγέτη της Hamas, θα αποτελέσει, ενδεχομένως, εμπόδιο για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο;

Ευχαριστώ. Υπήρξαν αναφορές ότι η συνάντηση του Πρόεδρου Erdogan με τον ηγέτη της Hamas ενδεχομένως να έχει επηρεάσει την αναμενόμενη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο. Δεν θα σας ζητήσω να επιβεβαιώσετε εάν ο Πρόεδρος της Τουρκίας έρχεται, αλλά θα σας ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμά σας στους συμμάχους σας; Mία συνάντηση με έναν ηγέτη της Hamas, θα αποτελέσει, ενδεχομένως, εμπόδιο για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο; Patel : Λοιπόν το μήνυμά μας στους συμμάχους και εταίρους μας, σήμερα, είναι το ίδιο με εκείνο της 7 ης Οκτωβρίου, το οποίο είναι ότι δεν μπορεί να συνεχισθεί η κατάσταση όπως ήταν με την Hamas, και ότι οποιαδήποτε χώρα η οποία ενδεχομένως έχει κάποια σχέση με την Hamas, η οποία επηρεάζει την Hamas, πρέπει να στείλει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτοί θα πρέπει να καθίσουν να συζητήσουν μία συμφωνία η οποία θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων και θα βοηθήσει να φτάσει η τόσο αναγκαία βοήθεια στους Παλαιστίνιους πολίτες στην Γάζα, και ότι αυτοί θα πρέπει, επιτέλους, να διασφαλίσουν ότι ο κάθε ένας όμηρος θα απελευθερωθεί. Αλλά δεν έχω κάτι άλλο.

Λοιπόν το μήνυμά μας στους συμμάχους και εταίρους μας, σήμερα, είναι το ίδιο με εκείνο της 7 Οκτωβρίου, το οποίο είναι ότι δεν μπορεί να συνεχισθεί η κατάσταση όπως ήταν με την Hamas, και ότι οποιαδήποτε χώρα η οποία ενδεχομένως έχει κάποια σχέση με την Hamas, η οποία επηρεάζει την Hamas, πρέπει να στείλει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτοί θα πρέπει να καθίσουν να συζητήσουν μία συμφωνία η οποία θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων και θα βοηθήσει να φτάσει η τόσο αναγκαία βοήθεια στους Παλαιστίνιους πολίτες στην Γάζα, και ότι αυτοί θα πρέπει, επιτέλους, να διασφαλίσουν ότι ο κάθε ένας όμηρος θα απελευθερωθεί. Αλλά δεν έχω κάτι άλλο. Ερώτηση: Άρα αυτό σημαίνει ότι μία συνάντηση με έναν ηγέτη της Hamas είναι κάτι συνηθισμένο; Ή ότι μπορεί να επηρεάσει μία επίσκεψη στον Λευκό Οίκο;

Άρα αυτό σημαίνει ότι μία συνάντηση με έναν ηγέτη της Hamas είναι κάτι συνηθισμένο; Ή ότι μπορεί να επηρεάσει μία επίσκεψη στον Λευκό Οίκο; Patel: Πέραν αυτού, δεν έχω να κάνω κάποια εκτίμηση για αυτή τη συνάντηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακή φλόγα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 6 Δήμους την Παρασκευή

Καλλιάνος - Κούγιας κατά Γεωργιάδη: Μου έχει κάνει πολύ κακή εντύπωση η συμπεριφορά του (βίντεο)

“Ενώπιος Ενωπίω” – Ελεονώρα Μελέτη: Δεν θα γίνω πολιτικάντζα…