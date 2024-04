Κοινωνία

Πάτρα – Μαθητές “βαποράκια”: Αφού δεν πούλησες ουσίες, θα μου δώσεις το χαρτζιλίκι σου

Σοκάρουν οι καταγγελίες στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Μαζικές συλλήψεις των ανηλίκων και των γονέων τους.

Σε 19 συλλήψεις για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών σε σχολικό συγκρότημα προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Πάτρα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 12 μαθητές και 7 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η διακίνηση ναρκωτικών φέρεται να γινόταν ακόμα και μέσα στο σχολείο, αφού βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ζυγαριά ακριβείας, ποσότητες χασίς, κοκαΐνης και MDMA και χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν τόσο σκληρά τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που ανάγκαζαν τους μαθητές, εάν δεν κατάφερναν να πουλήσουν ναρκωτικές ουσίες, να τους παραδίνουν ακόμα και το χαρτζιλίκι των 2 ευρώ που τους έδιναν για κολατσιό οι γονείς τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πατρών.

