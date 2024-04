Κάρολος – Καμίλα: Η φωτογραφία για την επέτειο του γάμου τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Παλατιού για τη φωτογραφία που δημοσίευσε και την κατάσταση της υγείας του Βασιλιά Κάρολου.

-

Μία φωτογραφία του Κάρολου με την Καμίλα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα του Παλάτι. Η φωτογραφία τραβήχθηκε πριν από λίγες μέρες, με αφορμή την 19η επέτειο των γάμων του βασιλικού ζεύγους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο βασιλιάς με τη βασίλισσα περπατούν στους κήπους των Ανακτόρων και χαμογελούν πλατιά και οι δύο.

Η δημοσίευση της φωτογραφίας του Κάρολου έρχεται λίγο αφού οι γιατροί του έδωσαν το «πράσινο φως» να επιστρέψει στα καθήκοντά του.

«Η Αυτού Μεγαλειότητα, ο βασιλιάς θα επιστρέψει σύντομα στα δημόσια καθήκοντα μετά από μια περίοδο θεραπείας και ανάρρωσης μετά την πρόσφατη διάγνωση καρκίνου», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μπάγκινχαμ.

His Majesty The King will shortly return to public-facing duties after a period of treatment and recuperation following his recent cancer diagnosis.



To help mark this milestone, The King and Queen will make a joint visit to a cancer treatment centre next Tuesday, where they… pic.twitter.com/jWF8ITP0rg