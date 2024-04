Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε ΙΧ και σπίτια στην Αττική (εικόνες)

Πως δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Τι κατέσχεσαν οι αστυνομικές αρχές.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην τέλεση κλοπών οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν ως μέσα για την συστηματική διάπραξη κλοπών από οικίες, σε περιοχές της ανατολικής Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -10- άτομα, μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την 25-04-2024 με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. και της Ο.Π.Κ.Ε, των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Άμεσης Δράσης Αττικής, καθώς και εκπροσώπων της δικαστικής Αρχής.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη -5- ατόμων, από τα οποία ένα έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- σύσταση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, τετελεσμένες και σε απόπειρα, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, παροχή κινητών περιουσιακών στοιχείων σε εγκληματική οργάνωση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδής κατάθεση, καθώς και για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε τον Μάιο του 2023, μετά τον εντοπισμό από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. κλεμμένου οχήματος σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Ζεφύρι, όπου βρέθηκαν ακόμη τρία κλεμμένα οχήματα με παραποιημένα πλαίσια καθώς και πλήθος αντικειμένων, που χρησιμοποιούνται σε κλοπές από οικίες.

Από την επακόλουθη έρευνα, διακριβώθηκε η συγκρότηση επιχειρησιακά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, με διαρκή δράση στην κατ’ επάγγελμα τέλεση κλοπών σε οικίες, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 146.000 ευρώ.

Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2022, προέβαιναν σε κλοπές οχημάτων και στη συνέχεια σε πλαστογραφία – παραποίηση των στοιχείων αναγνώρισής τους (αριθμός πλαισίου), με σκοπό την αποφυγή του εντοπισμού τους και τη νομιμοφανή κατοχή και κυκλοφορία.

Δρούσαν έχοντας συγκεκριμένους ρόλους, οι οποίοι χωρίζονται στις κλοπές των οχημάτων, στην απόκρυψη αυτών, στην παραποίηση των αναγνωριστικών τους αριθμών και στα άτομα, τα οποία έπαιρναν στην κατοχή τους τα παραποιημένα οχήματα ως νόμιμα.

Όπως προέκυψε στη συνέχεια, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τα κλαπέντα οχήματα ή άλλο νομίμως αποκτηθέν στο οποίο χρησιμοποιούσαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, για να διαπράττουν κλοπές σε οικίες, κυρίως στην ανατολική Αττική (Ν. Μάκρη, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Πικέρμι, Ιπποκράτειος Πολιτεία, Διόνυσος).

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης στις κλοπές οικιών, τα μέλη της οργάνωσης:

προσέγγιζαν την οικία – στόχο με το όχημα και συνήθως ένας από αυτούς έλεγχε αν υπήρχαν ένοικοι εντός. Στη συνέχεια, τρεις ή τέσσερις εισέρχονταν σε αυτή, ενώ ο οδηγός ανέμενε σε κοντινή απόσταση,

χρησιμοποιούσαν λοστό και κατσαβίδι μεγάλου μεγέθους, για τη διάρρηξη,

απενεργοποιούσαν-κατέστρεφαν τον συναγερμό ή έκοβαν το καλώδιο σύνδεσης της οικίας με το τηλεφωνικό δίκτυο,

κακοποιούσαν σκύλους που τυχόν υπήρχαν στην αυλή, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι τα ζώα βρέθηκαν μετά τη διάπραξη της έκνομης πράξης φοβισμένα ή ζαλισμένα ή χτυπημένα, ενώ

επεξεργάζονταν τα αφαιρεθέντα από τις οικίες χρυσαφικά, σε υπόγειο οικήματος στο Ζεφύρι, όπου βρέθηκε εξοπλισμός και υλικά χύτευσης.

Παράλληλα, λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης και δυσχέρανσης του εντοπισμού τους, χρησιμοποιώντας κουκούλες τύπου full-face και καπέλα τύπου jokey, καθώς επίσης και γάντια. Επίσης, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» τηλέφωνα, σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών (ghost numbers), τα οποία αντικαθιστούσαν μετά από κάποιο αριθμό κλοπών.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε -14- οικίες, στις περιοχές του Ζεφυρίου, της Ελευσίνας και της Αθήνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μεγάλος αριθμός κοσμημάτων και χρυσαφικών (χρυσές λίρες, λύδιες λίθοι, υλικά και μέσα χύτευσης)

-18.960- ευρώ,

-17- οχήματα,

-100- γραμμάρια κάνναβης,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

αεροβόλο πιστόλι,

πιστόλι κρότου λάμψης,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim και

πλήθος ενδυμάτων και υποδημάτων σχετιζόμενα με κλοπές.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -35- περιπτώσεις κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, -1- περίπτωση ληστείας, -5- περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων, καθώς και περιπτώσεις πλαστογραφιών, υφαρπαγών ψευδούς βεβαίωσης και αποδοχής και διάθεσης προϊόντων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

