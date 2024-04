Πολιτική

Κασσελάκης: Συναντήθηκε με πολίτες στην Χίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει την περιοδεία του στα νησιά του Αιγαίου.

-

Συνεχίστηκε η επίσκεψη στην Χίο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος έφτασε στο νησί το απόγευμα της Παρασκευής 26/4, στο πλαίσιο της πολυήμερης περιοδείας του στα νησιά του Αιγαίου.

Η ημέρα ξεκίνησε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να συζητάει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Συγκεκριμένα ενημερώθηκε από τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για το πρόβλημα που έχει ανακύψει με ΚΥΑ που εξαιρεί τα σχολεία αυτά από τις σχολικές μετακινήσεις με αποτέλεσμα οι μαθητές να μετακινούνται με ίδια μέσα επωμιζόμενοι δυσβάστακτο κόστος. «Η κοινωνική βάση στην οποία απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα δεν είναι φίλα προσκείμενη στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας για αυτό και εξαιρέθηκε», σχολίασε ο κ. Κασσελάκης.

Την περίπτωση Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου χρόνου για τους οποίους δεν προβλέπεται συνυπηρέτηση με αποτέλεσμα μια οικογένεια που αναμένει παιδί να αναγκάζεται να ζει χωριστά και να υπάρχει η πιθανότητα ανεργίας για έναν εκ των δυο γονέων σχολίασε ο Στ. Κασσελάκης. «Πρέπει να αναδείξουμε το θέμα αυτό όχι μόνο γιατί είναι το ηθικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε για αυτή την οικογένεια αλλά κυρίως γιατί αυτή η ιστορία δείχνει πόσο ανήθικο είναι το κράτος καμιά φορά. Το κράτος μπορεί να είναι τόσο απάνθρωπο για να πετύχει δήθεν δημοσιονομικούς στόχους που σας λέει «εσείς παιδιά με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ζήστε σε μια μεγάλη ανασφάλεια» και ουσιαστικά ο συνάδελφος σας να μη μπορεί να σου κάνει οικογένεια».

Θερμή υποδοχή και από καρδιάς ευχές επιφύλαξαν κάτοικοι του νησιού στον Στέφανο Κασσελάκη καθώς περπάτησε σε κεντρικούς και εμπορικούς δρόμους της Χίου. «Όλοι μαζί θα φτιάξουμε το μέλλον», απαντούσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Ο κόσμος θέλει βοήθεια, έχει φτάσει στο αμήν. Θέλουμε αυτά που λες να γίνουνε όχι σαν τους άλλους», επεσήμανε έμπορος του νησιού στον κ. Κασσελάκη με εκείνον να απαντά «έτσι κυβερνά η δεξιά στην Ελλάδα». Την εκτίμηση τους και για τον ναύαρχο Αποστολάκη υπογράμμιζαν επίσης πολίτες, ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνοδεύει τον πρόεδρο στην περιοδεία καθώς γνωρίζει σε βάθος τα ζητήματα της νησιωτικής Ελλάδας.

Δύο ξεχωριστές στιγμές η συνάντηση με μια μητέρα που πλησίασε τον κ. Κασσελάκη μεταφέροντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τους χαιρετισμούς του γιού της που συνυπηρέτησαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στην Θήβα και η συνάντηση με έναν πιλότο Σούπερ Πούμα που ζήτησε να φωτογραφηθεί μαζί του. «Εσύ είσαι πιλότος σε Σούπερ Πούμα άρα η τιμή να φωτογραφηθώ μαζί σου είναι μόνο δική μου».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Λυγγερίδη: Στη φυλακή ακόμα δύο κατηγορούμενοι

Σάββατο του Λαζάρου: Η γιορτή και τα έθιμα

Πάτρα: Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο με...τιμοκατάλογο στον τοίχο (εικόνες)