Γάζα - Αμερικανικά Πανεπιστήμια: Δεκάδες προσαγωγές διαδηλωτών στη Βοστώνη

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Η αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές περίπου 100 ανθρώπων μεταξύ φιλοπαλαιστινιακών διαδηλωτών στο πανεπιστήμιο της Βοστώνης Northeastern University απαντώντας έτσι στη χρήση αντισημιτικών ύβρεων, ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι προσαγωγές έγιναν καθώς κάποιοι διαδηλωτές "ξεπέρασαν τα όρια" και ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα όπως "Σκοτώστε τους Εβραίους", ανέφερε ανακοίνωση του πανεπιστημίου στην πλατφόρμα Χ.

Οι διαδηλώσεις κατά του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ κατά της Χαμάς ξεκίνησαν στις αρχές του μήνα στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Columbia και εξαπλώθηκαν σε πανεπιστημιουπόλεις ανά τη χώρα.

Συνιστούν σοβαρή πρόκληση στη διοίκηση των αμερικανικών πανεπιστημίων που προσπαθεί να εξισορροπήσει τη δέσμευση των ιδρυμάτων για ελεύθερη έκφραση με τα παράπονα ότι οι διαδηλώσεις έχουν ξεπεράσει τα όρια.

Σε ανακοίνωσή του το Northeastern αναφέρει ότι η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης υποστηριζόμενη από τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου επενέβησαν σήμερα για να διαλύσουν μια "κατάληψη χωρίς άδεια" στην πανεπιστημιούπολη.

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι όσοι αρνήθηκαν να επιδείξουν φοιτητική ταυτότητα συνελήφθησαν.

