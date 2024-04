Κοινωνία

Δολοφονία Λυγγερίδη: Βίντεο - ντοκουμέντο μετά την επίθεση στον αστυνομικό

Στο νέο υλικό που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 φαίνεται ο αρχηγός, μέσα στο γήπεδο να δίνει το σύνθημα ώστε να βγουν οι οργανωμένοι έξω και να μοιραστούν τα πολεμοφόδια.

Βίντεο - ντοκουμέντο, από την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης στον άτυχο αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη, φέρνει στο φως ο Αντέννα.

Στις εικόνες καταγράφεται η αντίδραση των χούλιγκανς, ενώ το θύμα βρίσκεται στο έδαφος, μετά την ρίψη της ναυτικής φωτοβολίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του άτυχου διμοιρίτη, οι οργανωμένοι οπαδοί, έψαχναν πολεμοφόδια για άλλον αγώνα.

Στο νέο υλικό που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 και η Κέλλυ Χεινοπώρου, φαίνεται καρέ καρέ ο αρχηγός, μέσα στο γήπεδο να δίνει το σύνθημα στον ΟΜΛΕ, τον μάνατζερ γνωστου τραγουδιστή της τραπ και εκείνος να δίνει σύνθημα σε άλλους ώστε να βγουν οι οργανωμένοι έξω και να μοιραστούν τα πολεμοφόδια. Ο μάνατζερ – ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που προμήθευσε με την ναυτική φωτοβολίδα στον 18χρονο προφυλακισμένο για την δολοφονία του αστυνομικού - μέσω της δικηγόρου του αρνείται κάθε εμπλοκή.

Ο 40χρονος αρχηγός των οργανωμένων οπαδών, με το προσωνύμιο «κοντός», αποτελεί, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον ηγέτη της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την προανάκριση, εμφανίζεται άλλοτε ως εκείνον που δίνει την εντολή για να αρχίσουν τα επεισόδια, και άλλοτε να συμμετέχει και ο ίδιος σε αυτά. Το σίγουρο πάντως είναι – όπως προκύπτει από συνομιλίες του που κατέγραψε ο κοριός της Αστυνομίας - ο 40χρονος φέρεται να είναι εκείνος που οργάνωσε να φτάσουν τα όπλο στο Ρέντη, ενώ 2 εβδομάδες μετά την δολοφονική επίθεση στον Λυγγερίδη, κάποιοι έψαχναν να βρουν από εκείνον φωτοβολίδες για άλλον αγώνα

Σύμφωνα με κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα, τα ηγετικά στελέχη της θύρας 7, φαίνεται να εκμεταλλευόταν την θέση τους ώστε να πωλούν στους οργανωμέους οπαδούς εισιτήρια με... καπέλο, ενώ φέρεται να πουλούσαν ακόμη και απλά λευκα χαρτάκια ως εισητήρια σε όποια τιμή ήθελαν.

Σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα, η ηγετική ομάδα πουλούσε προστασία και στις καντίνες που βρίσκονται έξω από το ΣΕΦ. Ζητούν από κάθε ιδιοκτήτη 50ευρώ και σε περίπτωση αντίρρησης, τότε η ομάδα έλεγε στους «μικρότερους» να σπάσουν τους πάγκους.

