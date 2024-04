Υγεία - Περιβάλλον

Ιπποκράτειος Πολιτεία: Λειτουργούσαν παράνομο κέντρο απεξάρτησης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλήψεις για το κέντρο απεξάρτησης και παροχής ψυχικής υγείας, το οποίο λειτουργούσε παράνομα.

-

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες χθες (26-4-2024) στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, -5- ημεδαποί, ηλικίας 46, 45, 42, 41 και 36 ετών, για παραβάσεις των νομοθεσιών περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Στο πλαίσιο έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού σχετικά με παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών που λειτουργούσε στην περιοχή της Ιπποκράτειου Πολιτείας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ο 46χρονος από κοινού με τον 45χρονο, είχαν συστήσει εταιρεία που παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης σε οικία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Μετά από επιχείρηση ανωτέρω αστυνομικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., εντοπίστηκε η εν λόγω οικία, εντός της οποίας διέμεναν -14- άτομα καθώς και -3- υπάλληλοι.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του παράνομου κέντρου απεξάρτησης και τις οικίες -3- εκ των συλληφθέντων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

4.343- φαρμακευτικά δισκία χωρίς τις απαιτούμενες ιατρικές συνταγές,

το χρηματικό ποσό των -13.300- ευρώ και

11 μπλοκ αποδείξεων μαζί με χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Λυγγερίδη: Στη φυλακή ακόμα δύο κατηγορούμενοι

Δολοφονία Λυγγερίδη: Βίντεο - ντοκουμέντο μετά την επίθεση στον αστυνομικό

Πάτρα: Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο με...τιμοκατάλογο στον τοίχο (εικόνες)