Δολοφονία Λυγγερίδη: Προφυλακίστηκε ο μάνατζερ τράπερ

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος περιγράφεται ως ένας εκ των ηγετικών στελεχών της εγκληματικής ομάδας, αρνείται όσα του αποδίδονται.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογισμός του, ένας εκ των κατηγορουμένων (ο πέμπτος κατά σειρά) για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Ο κατηγορούμενος, μάνατζερ γνωστού τράπερ, στη δικογραφία περιγράφεται ως ένας εκ των πέντε ηγετικών στελεχών της εγκληματικής ομάδας οπαδών που σύμφωνα με τις αρχές έχουν ευθύνη για όσα έγιναν στο Ρέντη τη νύχτα που χτυπήθηκε θανάσιμα ο αστυνομικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται, πλην όμως Ανακριτής και Εισαγγελέας έκριναν πως πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.

Νωρίτερα απόπειρα αυτοκτονίας φέρεται ότι έκανε ενας από τους βασικούς κατηγορούμενους.

Ο κατηγορούμενος στο άκουσμα του ότι θα παραμείνει κρατούμενος, υπεστη κριση πανικου και χρησιμοποιώντας μια τηλεκάρτα άρχισε να αυτοτραυματίζεται στα χέρια.

Οι άντρες τον αρχών τον είδαν από τις κάμερες και έσπευσαν άμεσα να το σταματήσουν.

Αυτή τη στιγμή ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο "Σωτηρία".

