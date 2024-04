Κοινωνία

Καλλιάνος: Θλίψη στην κηδεία του πατέρα του βουλευτή (εικόνες)

Η κηδεία έγινε παρουσία της οικογενείας, συγγενών, πολιτικών και αρκετού κόσμου. Στεφάνια απέστειλαν μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέλη της κυβερνήσεως και πολιτικοί.

Μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης οδύνης τελέστηκε στο Δρέπανο Αργολίδας η κηδεία του πατέρα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Καλλιάνου. Ο πατέρας του βουλευτή πέθανε την Πέμπτη στο νοσοκομείο "Αττικόν" όπου νοσηλεύονταν.

Η οικογένεια επιρρίπτει ευθύνες στους γιατρούς ότι δεν τον έβαλαν εγκαίρως σε ΜΑΘ ή ΜΕΘ για να του δώσουν μια ευκαιρία να βγει ζωντανός.

