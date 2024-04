Αθλητικά

Ο ΠΑΣ …πήρε μαζί του την Κηφισιά στη Super League 2

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέλος και επίσημα η Κηφισιά από την Super League 2, αφού υποβιβάστηκε όπως και ο ΠΑΣ Γιάννινα.

-

Μόλις ένα χρόνο κράτησε το «όνειρο» της Κηφισιάς στα «σαλόνια» της Super League. H νεοφώτιστη ομάδα των βορείων προαστείων υποβιβάστηκε σήμερα, καθώς ηττήθηκε 3-2 από τον ουραγό ΠΑΣ Γιάννινα στην Καισαριανή, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των play out. Τα γκολ των νικητών που δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον έχοντας ήδη υποβιβαστεί, πέτυχαν οι Ροσέρο (36΄,90+3΄) και Μπεγκάλα (74΄), ενώ για την Κηφισιά σκόραραν οι Νίνης (26΄), Οζέγκοβιτς (82΄πεν).

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και «επισκέφτηκαν» με αξιώσεις την περιοχή του Αθανασίου, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν την κλασική ευκαιρία. Όμως, στο 26΄ ο Σωτήρης Νίνης με εξαιρετικό απευθείας φάουλ άνοιξε το σκορ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ μετά απο 2,5 χρόνια (11/12/2021) όταν συμπτωματικά αγωνιζόταν στον ΠΑΣ! Η ομάδα των Ιωαννίνων, με υπηρεσιακό προπονητή τον Γιώργο Γεωργουλόπουλο, ισορρόπησε το παιχνίδι και με συνδυαστικό ποδόσφαιρο άρχισε να προβληματίζει την Κηφισιά. Στο 36΄ με καταπληκτικό συνδυασμό Λιάσου, Κόντε, Λουσέρο ο τελευταίος πλάσαρε τον Γιώργο Νικοπολίδη και έγραψε το 1-1.

Νωρίς στο β΄ ημίχρονο η Κηφισιά «άγγιξε» το προβάδισμα. Ο Σάντος πέρασε τη μπάλα στον Τετέι ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή και ο Αθανασίου βρήκε ελάχιστα τη μπάλα, όσο χρειαζόταν για τη τη στείλει στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 70΄ και πάλι ο Τετέι «κεραυνοβόλησε» από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά η μπάλα βρήκε ξανά στο οριζόντιο δοκάρι. Η τύχη γύρισε την πλάτη στην ομάδα του Μπράτσου. Και σα να μην έφτανε αυτό, στο 74΄ ο Μπεγκάλα από ασίστ του Τζίνο πλάσαρε το Νικοπολίδη γράφοντας το 1-2.

Στο 82΄ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με πέναλτι του Οζέγκοβιτς, ο οποίος είχε κερδίσει την «εσχάτη των ποινών» σε ανατροπή από το Μίνα. Όμως οι ελπίδες τους για παραμονή, εξαϋλώθηκαν στις καθυστερήσεις (90+3΄) όταν ο Ροσέρο πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με ατομική προσπάθεια κι έτσι ο ΠΑΣ «πήρε μαζί του» την Κηφισιά στη Super League 2.

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος

Κίτρινες: Σολόα, Σπίνος, Γκόμπελιτς- Εραμούσπε, Τζίμας, Πανάγου, Κύρκος, Σομποτσίνσκι

ΚΗΦΙΣΙΑ (Κώστας Μπράτσος): Νικοπολίδης, Σπίνος, Βαφέας, Σολόα (83΄ Γιόβαντσιτς, Νίνης (46΄ Μενέντες), Πρίτσας, Κλωναρίδης, Μιλίτσεβιτς, Τεττέι, Σάντος, Οζέγκοβιτς.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Γιώργος Γεωργουλόπουλος): Αθανασίου, Πανάγου, Κιάκος, Εραμούσπε, Σομποτσίνσκι, Κύρκος (66΄ Μίνα), Καραχάλιος (71΄ Μπεγκάλα), Λιάσος, Τζίμας (66΄ Τζίνο), Ροσέρο, Κόντε (88΄ Παμλίδης).

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιάνος: Θλίψη στην κηδεία του πατέρα του βουλευτή (εικόνες)

Δολοφονία Λυγγερίδη: Βίντεο - ντοκουμέντο μετά την επίθεση στον αστυνομικό

Γάζα: Ισραηλινοί όμηροι “εμφανίστηκαν” σε βίντεο