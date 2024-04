Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Κέρδισε το Μαρούσι κι “έκλεισε” μια θέση στα play off

Εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Αμαρουσίου. Ραντεβού...στα play off για τον "Δικέφαλο".

Με εξαίρεση τα πρώτο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ δεν συνάντησε ιδιαίτερη δυσκολία απόψε, στο PAOK Sports Arena, για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Basket League, απέναντι στο Μαρούσι. Κέρδισε με 77-62 και εξασφάλισε, ως 8ος στη βαθμολογία, την παρουσία του στα πλέι οφ του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Τη... σφραγίδα τους στο παιχνίδι για τον «Δικέφαλο» έβαλαν οι Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ, Τζαμάνι Μακνίς, τελειώνοντάς το αμφότεροι με νταμπλ -νταμπλ.

Ο Πόρτερ, ο οποίος, μάλιστα, «έβγαλε» όλο το ματς, χωρίς να αντικατασταθεί δευτερόλεπτο, «έγραψε» 22 πόντους, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 κόψιμο. Ο Μακνίς, με τη σειρά του, είχε 16 πόντους, 12 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο.

Σημείο αναφοράς για τον ΠΑΟΚ αποτέλεσε η καθολική υπεροχή του στα ρακέτα (53 ριμπάουντ, 18 εκ των οποίων επιθετικά, με το Μαρούσι να είναι στα 38), αλλά και η αστοχία του από το τρίποντο (είχε 4/22).

Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης, επίσης, με τη χρησιμοποίησή του στον αγώνα έφτασε τις 421 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ισοφαρίζοντας τον Νίκο Μπουντούρη, ο οποίος ήταν, μέχρι απόψε, πρώτος στη σχετική κατηγορία για τους Θεσσαλονικείς.

Πάλεψε περισσότερο για το Μαρούσι ο Μίροσλαβ Ραντούλιτσα (18 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 40-36, 57-51, 77-62

Επενδύοντας στην αποτελεσματικότητά του από τα 6.75, με τους Γιαννόπουλο, Στασινό, Ραντούλιτσα να εκτελούν, το Μαρούσι βρέθηκε με διαφορά 5 πόντων στο 7’ (11-16).

Ο ΠΑΟΚ, έχοντας βασικό κινητήριο μοχλό, αμυντικά και επιθετικά, τον Πόρτερ τζούνιορ, «απάντησε» με επιμέρους 11-2 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 11’ με +4 (22-18). Διαφορά που «ανέβασε» στο +10 (33-23) στο 15’.

Η επιθετική δράση των Ραντούλιτσα, Γιαννόπουλου, Τζούστον, συνδυαστικά με λάθη των «ασπρόμαυρων», επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να μειώσουν στους 3 πόντους (36-33), λίγο πριν το ημίχρονο και στο μισό καλάθι (45-44) στο 22’.

Ο «Δικέφαλος»… έγραψε σερί 8-0 και ξέφυγε με +9 (53-44) στο 24’. Απόσταση που έστειλε εκ νέου στο +10 (61-51) στο 32’ και τελείωσε, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

Στο 39’ ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τη μεγαλύτερη διαφορά στο ματς, το +19 (77-58).

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Καρπάνος, Μπακάλης

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Στάθης Νεραντζάκης): ΜακΝίς 16, Φρίντρικσον 9, Μίχαλακ 12 (2), Άλστον 5 (1), Πόρτερ τζούνιορ 22, Τσιακμάς, Τσαϊρέλης 7, Μαργαρίτης 3 (1), Γουίλιαμς 3, Σωτηρίου , Σκουλαριώτης.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Νίκος Βετούλας): Χιλ 8 (2), Στασινός 5 (1), Τζούστον 9 (1), Μπόγρης 4, Γιαννόπουλος 12 (3), Κόζι, Μπρίσκοου 1, Ραντούλιτσα 18 (2), Νικολαϊδης 2, Ιορδάνου, Γούνταρντ 3.

