Βόλεϊ γυναικών: Ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Επικράτησε του Ολυμπιακού και κέρδισε ακόμα ένα πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.

Πρωταθλητής Ελλάδας στην Α1 βόλεϊ των γυναικών για τη σεζόν 2023/2024 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρέμεινε ακλόνητος στον «θρόνο» του για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Μετά από έναν πέμπτο τελικό, πραγματικό θρίλερ με τις «ερυθρόλευκες» στο κλειστό «Μελίνα Μρκούρη», οι «πράσινες» ήταν ανώτερες στο τάι μπρέικ και έφτασαν στη νίκη με 3-2 σετ, γράφοντας το 3-2 στη σειρά και πανηγυρίζοντας στην έδρα του Ολυμπιακού την κατάκτηση του 26ου πρωταθλήματος της Ιστορία τους.

Τα σετ: 24-26, 25-21, 25-21, 18-25, 9-15

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στον αγώνα καθώς το 3-3 έγινε 3-8, με τον Ολυμπιακό να δείχνει μπλοκαρισμένος στην επίθεση. Η διαφορά ήταν σταθερά από 3 έως 5 πόντους μέχρι το 12-17. Εκεί οι «ερυθρόλευκες» για πρώτη φορά άρχισαν να δημιουργούν προβλήματα στην υποδοχή του Παναθηναϊκού και με επιμέρους σκορ 7-3 ισοφάρισαν 20-20. Ωστόσο οι φιλοξενούμενες ξέφυγαν και πάλι με 20-22 (άουτ Νίζετιχ) και έφτασαν σε διπλό σετ μπολ (22-24), αλλά Καράρο και άουτ της Καρκάσες έφεραν νέα ισοπαλία. Η Κουβανή όμως τελείωσε μια πολύ δύσκολη επίθεση και αμέσως μετά μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου διαμόρφωσε το τελικό 24-26.

Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός άρχισε με ένα γρήγορο 5-1, αλλά μετά το τάιμ άουτ οι «πράσινες» μάζεψαν τη διαφορά (5-4), ισοφάρισαν στο 9-9 και λίγο αργότερα μετέτρεψαν το 12-10 σε 12-14. Οι φιλοξενούμενες διατήρησαν αυτό το +2 μέχρι το 17-19 όταν ο Ολυμπιακός πήρε την αλλαγή και η Λαμπρούση (είχε μπει στο 15-17) με τα σερβίς της επέτρεψε στην ομάδα της να προηγηθεί με 21-19. Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να επιστρέψει, όμως στο 22-21 η Καρκάσες έστειλε την επίθεση στο φιλέ για να ακολουθήσει μπλοκ της Φαριόλ και νέο άουτ της Καρκάσες για το 25-21.

Οι «πράσινες» με την Σάμανταν στο σερβίς προηγήθηκαν με 1-5 στις αρχές του τρίτου σετ, αλλά έχασαν πολλά σερβίς κι ο Ολυμπιακός άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά ισοφαρίζοντας σε 11-11. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο με πόντο μέχρι το 17-17, αλλά εκεί ο Ολυμπιακός με το επιθετικό ξέσπασμα της Κούμπουρα έτρεξε επιμέρους σκορ 6-3 για το 23-20, ενώ έκλεισε το σετ στο 25-21 και πήρε το προβάδισμα με 2-1.

Το θρίλερ όμως είχε συνέχεια καθώς το αμφίρροπο 8-7 του τέταρτυο σετ έγινε 10-16 για τον Παναθηναϊκό που κατάφερε πάλι να χαλάσει την υποδοχή του Ολυμπιακού και λειτουργώντας καλύτερα στο μπλοκ άμυνα διατήρησε αυτή τη διαφορά ως το τέλος φτάνοντας στο 17-25 και στέλνοντας τον τελικό στο τάι μπρέικ.

Το πέμπτο σετ άρχισε με μια αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό καθώς η Γιαμίλα Νίζετιχ αντί για το τάραφλεξ βρέθηκε πίσω από τον πάγκο έχοντας από πάνω της όλο το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού (με πρόβλημα στο πέλμα). Η Κωνσταντίνα Βλαχάκη πέρασε στη θέση της. Η Ελληνίδα ακραία ήταν αυτή που μείωσε σε 3-4, αλλά αυτή ήταν κι η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός ήταν τόσο κοντά. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με σερί 0-3 για το 3-7, ο Ολυμπιακός πλησίασε σε 6-8 και 7-9, με την Άτκινσον με 2/2 επιθέσεις να κάνει το 7-11 και τον επίλογο στη φετινή Α1 γυναικών να βάζει η Σάμανταν για το τελικό 9-15.

Διαιτητές:Γεροθόδωρος, Κουτσούλας

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 2 άσσους, 59 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 2 άσσους, 71 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Λορέντζο Μιτσέλι): Νίζετιχ 8 (8/27 επ., 65% υπ. - 35% αριστες), Καράρο 3 (3/4 επ.), Εμμανουηλίδου, Κούμπουρα 23 (22/63 επ., 1 μπλοκ), Φαριόλ 12 (7/14 επ., 5 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 16 (16/51 επ., 33% υπ. - 9% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 100% υπ. - 67% άριστες), Σαμπάτη (λ), Λαμπρούση 2 (1/5 επ., 1 άσσος), Βλαχάκη 2 (2/7 επ., 40% υπ. - 10% άριστες), Τσιτσιγιάννη 1 (1 άσσος), Τάνη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Χατζηευστρατιάδου 7 (4/9 επ., 3 μπλοκ), Καρκάσες 29 (25/54 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 45% υπ. - 22% άριστες), Άτκινσον 20 (18/49 επ., 2 μπλοκ), Γκρότους 11 (11/31 επ., 67% υπ. - 50% άριστες), Παπαφωτίου 4 (2/7 επ., 2 μπλοκ), Σάμανταν 14 (11/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 51% υπ. - 29% άριστες), Μεταξά, Φουμάκη.

Οι τελικοί:

Πρώτος τελικός - Σάββατο 13 Απριλίου 2024

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-2 (25-20, 22-25, 25-09, 21-25, 18-16)

Δεύτερος τελικός - Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-3 (19-25, 25-18, 23-25, 15-25)

Τρίτος τελικός - Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-3 (15-25, 22-25, 20-25)

Τέταρτος τελικός - Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1 (25-15, 25-23, 23-25, 25-23)

Πέμπτος τελικός - Σάββατο 27 Απριλίου 2024

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 2-3 (24-26, 25-21, 25-21, 18-25, 9-15)

