Δολοφονία Λυγγερίδη: Έξι προφυλακίσεις κατηγορουμένων

Δύο από τα θεωρούμενα διευθυντικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Άλλη μία προφυλάκιση, την έκτη κατά σειρά, αποφάσισαν Ανακριτής και Εισαγγελέας για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης οπαδών, δείχνοντας τον δρόμο για την φυλακή σε δεύτερο θεωρούμενο διευθυντικό στέλεχος της ομάδας, που κατηγορείται και ως ένας εκ των ηθικών αυτουργών της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Πρόκειται για 33χρονο, ο οποίος φέρεται να αρνείται την κατηγορία πως εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην δολοφονική επίθεση έξω από το γήπεδο στο Ρέντη και να ισχυρίζεται, προσκομίζοντας και βιντεοληπτικό υλικό, πως την ώρα των επεισοδίων στην περιοχή ο ίδιος ήταν και παρέμεινε στην κερκίδα φωνάζοντας συνθήματα για να «εμψυχώσουμε την αγαπημένη μας ομάδα» όπως αναφέρει σε υπόμνημα που παρέδωσε στον δικαστικό λειτουργό.

Στο υπόμνημα αναφέρει μεταξύ άλλων, πως «εμένα η διωκτική αρχή δεν με συγκαταλέγει στους φερόμενους ηθικούς αυτουργούς.

Οι αστυνομικές Αρχές μέχρι και τις 26.02.2024 δεν με συγκαταλέγουν ουχί μόνον ως ηθικό αυτουργό ή φυσικό αυτουργό αλλά ούτε και ως άτομο που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου».

Απαντά επίσης και στην αναφορά της δικογραφίας ότι αποθήκευσε υλικά της κερκίδας, λέγοντας πως πράγματι με όχημα που είχε νοικιάσει, διότι το δικό του είχε πρόβλημα, είχε πάει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου, πριν τον αγώνα στο Ρέντη, όπου «αφού πήρα τα "πανιά - λάβαρα" τα τοποθέτησα στο αυτοκίνητό μου. Δεν έδωσα καμία "οδηγία" για πρόκληση επεισοδίων».

