Κίνα: Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ανεμοστρόβιλο (εικόνες)

Ο ανεμοστρόβιλος έπληξε τη βιομηχανική ζώνη Μπαϊγούν.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες Σάββατο την πόλη Κουανγκτσόου (Καντόνα), πρωτεύουσα της επαρχίας Κουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα.

Όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους, ο ανεμοστρόβιλος έπληξε το απόγευμα τη βιομηχανική ζώνη Μπαϊγούν, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε 141 κτίρια. Δεν αναφέρθηκαν καταρρεύσεις σπιτιών, υπογραμμίζεται.

Πέρυσι, ανεμοστρόβιλος είχε προκαλέσει τον θάνατο 10 ανθρώπων στην επαρχία Τσιανγκσού της νοτιοανατολικής Κίνας.

????Granizo gigante causa estragos em #Guangdong e #Guangxi, China. Nas ultimas horas, foi relatado granizo de mais de 20 cm em diversas regioes do sudeste da China: causando grandes danos materiais e a morte de animais. ??? pic.twitter.com/2HKY0DYLxw — Alexandre???????????????????? (@Alexand59517985) April 27, 2024

