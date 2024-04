Υγεία - Περιβάλλον

Υπόθεση Καλλιάνου – Παγώνη: Δεν μπορούν να μπαίνουν σε ΜΕΘ όλοι οι ασθενείς

Παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη, στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», για την επέμβαση ακρωτηριασμού που έγινε μέσα στον θάλαμο του ασθενούς.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε στην υπόθεση του θανάτου του πατέρα του βουλευτή Γιάννη Καλλιάνου και την αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες για τις ευθύνες των γιατρών που τον παρακολουθούσαν.

«Οι ασθενείς που βρίσκονται στην ηλικία που ήταν ο πατέρας του κ. Καλλιάνου και έχουν ανάλογο επιβαρυμένο ιστορικό, είναι περίπου οι μισοί που έρχονται στα νοσοκομεία. Προφανώς είναι αδύνατον μα μπουν όλοι αυτοί σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ», υπογράμμισε η κυρία Παγώνη.

Αναφερόμενη στην καταγγελία για «φακελάκι» που δόθηκε σε γιατρό που παρακολουθούσε τον κ. Καλλιάνο, δήλωσε ότι «δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι έγινε. Άλλα πράγματα είπε ο γιός του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του κι άλλα η γυναίκα του. Είμαι κάθετα αντίθετη στα φακελάκια και πρέπει να πω ότι συνυπεύθυνοι είναι και αυτοί που τα δίνουν, μαζί με αυτούς που τα παίρνουν».

Η κυρία Παγώνη, εμφανίσθηκε ενοχλημένη για τη δυσφήμηση που έχει υποστεί το νοσοκομείο «Αττικόν», με την υπόθεση αυτή, τονίζοντας πως στο νοσοκομείο αυτό έχουν νοσηλευτεί και έχουν γλιτώσει τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι.

Στην εκπομπή παρενέβη μέσω μηνύματος και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στο ερώτημα αν είναι σωστό να γίνονται ακρωτηριασμοί σε δωμάτια ασθενών, όπως αυτός που έγινε στο δάχτυλο του πατέρα του Γιάννη Καλλιάνου, αναφέροντας ότι «αυτές οι μικροεπεμβάσεις γίνονται στα δωμάτια αφού αποστειρωθεί ο χώρος, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Η συγκεκριμένη επέμβαση διήρκεσε μόλις 3 λεπτά».





