Life

Πιρς Μπρόσναν: Επιστρέφει ως κατάσκοπος σε θρίλερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ταινία «In The Wind», ακολουθεί έναν μοναχικό, πρώην κατάσκοπο, ο οποίος βγαίνει από την κρυψώνα του με αφορμή τον αινιγματικό νέο γείτονα.

-

Ο πρώην Τζέιμς Μποντ, Πιρς Μπρόσναν (Pierce Brosnan) θα πρωταγωνιστήσει στο ρομαντικό θρίλερ «In The Wind», σε παραγωγή Ούρι Σίνγκερ (Uri Singer).

Η ταινία που αρχικά είχε τον τίτλο «A Spy's Guide To Survival» σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Σάιμον Μπάρι (Simon Barry) ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε ως showrunner και δημιουργός των «Warrior Nun» και «Ghost Wars».

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να εργαστώ δίπλα σε κάποιον που θαυμάζω για την υποκριτική, τον χαρακτήρα και την ανθρωπιά του» δήλωσε ο Μπάρι o οποίος έγραψε το σενάριο βασισμένο σε μια ιστορία του πατέρα του, Ντέρεκ.

Η ταινία ακολουθεί έναν μοναχικό, πρώην κατάσκοπο, ο οποίος βγαίνει από την κρυψώνα του με αφορμή τον αινιγματικό νέο γείτονα, φέρνοντας στο φως στην συνέχεια μυστικά που μπορούν να βλάψουν και τους δύο.

«Ο Πιρς ταιριάζει απόλυτα σε αυτόν τον ρόλο και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι να δούμε τι θα κάνουν μαζί με τον Σάιμον», δήλωσε ο Ούρι Σίνγκερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Επεισόδια με τραυματία έναν αστυνομικό

Μαρούσι: Νεκρός από πυροβολισμούς έξω από μπαρ

Εορταστικό ωράριο: Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν λιανική, σούπερ-μάρκετ και Βαρβάκειος