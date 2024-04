Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Δολώματα πωλούνται 24/7 σε… αυτόματο πωλητή (εικόνες)

Τι αποκαλύπτει ο επιχειρηματίας που είχε την πρωτότυπη αυτή ιδέα, για τους ψαράδες που... ξυπνούν αξημέρωτα για το καθήκον.

Καλάμι, πετονιά, αγκίστρια κι ένας κουβάς για την ψαριά, που ...ελπίζει ότι θα προκύψει, είναι ο βασικός εξοπλισμός που έβαλε ο ερασιτέχνης αλιέας στο όχημά του. Ένα σκαμπό, ένας φακός, κάποιο σνακ και νεράκι για τον ίδιο, συμπλήρωσαν τα απαραίτητα για το ψάρεμα. Η αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη ορίστηκε για το ξημέρωμα, όμως λίγο πριν από την έξοδο από την πόλη, συνειδητοποίησε ότι λείπει το βασικότερο όλων: Το δόλωμα.

Πριν από λίγο καιρό, η προγραμματισμένη εξόρμηση για ψάρεμα θα είχε ματαιωθεί. Όμως τώρα, αρκεί μία σύντομη στάση για να προμηθευτεί ζωντανά δολώματα από έναν …αυτόματο πωλητή.

Πρόκειται για το μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης των ψαράδων στη Θεσσαλονίκη, που λειτουργεί όλο το 24ωρο, προσφέροντας λύσεις σε έκτακτες περιπτώσεις. «Παρατηρήσαμε ότι η ζήτηση στο κατάστημά μας ήταν αυξημένη αργά το βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί, οπότε αναγκαζόμασταν να κλείνουμε πολύ αργά ή να ανοίγουμε ξημερώματα. Αυτό όμως χρειάζεται επιπλέον άτομα, ενώ υπάρχει γενικά αντικειμενική δυσκολία να βρούμε προσωπικό», δηλώνει ο Χρήστος Βουβούσας.

Έτσι λοιπόν σκέφτηκε να εξοπλίσει το κατάστημα με τα είδη αλιείας που διατηρεί, με έναν αυτόματο πωλητή …ζωντανών δολωμάτων. «Κάθε βράδυ, λίγο πριν κλείσουμε, γεμίζω το ψυγείο με φρέσκα δολώματα, τα οποία παραμένουν για τις ώρες που είναι κλειστό το κατάστημα. Το επόμενο πρωί όλα αυτά βγαίνουν και πάλι, με σκοπό να συντηρηθούν για να μην υπάρχουν αλλοιώσεις», εξηγεί ο κ. Βουβούσας.

Ο πελάτης αρκεί να σταματήσει έξω από το κλειστό κατάστημα, να βάλει τα κέρματα ή το χαρτονόμισμα στην ειδική υποδοχή και να πατήσει τον αριθμό που αντιστοιχεί στην επιλογή του, ανάλογα με την τεχνική ψαρέματος που θα ακολουθήσει ή τα ψάρια που θέλει να ελκύσει. Ακροβάτης, µονοδόλια, αµερικάνος, μάνες, φαραώ είναι κάποια από τα σκουλήκια της θάλασσας που θα βγουν συσκευασμένα από το ειδικό πορτάκι. «Το 80% των δολωμάτων που πωλούνται μέσα στο κατάστημα, διατίθενται και στον αυτόματο πωλητή. Αποφεύγουμε ωστόσο να βάζουμε όσα δολώματα είναι μέσα σε νερό για λόγους ασφαλείας, δεδομένου ότι ο αυτόματος πωλητής λειτουργεί με ρεύμα», επισημαίνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, λέγοντας πως μελλοντικά θα δίνεται η δυνατότητα πληρωμής και με κάρτα.

Όπως αναφέρει, το κόστος αγοράς είτε από το εσωτερικό του καταστήματος είτε από τον αυτόματο πωλητή είναι ακριβώς το ίδιο. «Αν και επιβαρυνόμαστε από τη λειτουργία ενός ακόμα ψυγείου, οι τιμές μας είναι ακριβώς οι ίδιες. Επίσης το μηχάνημα δεν προσφέρει κάποιο σημαντικό εισόδημα, απλώς συμπληρώνει ένα πολύ μικρό κομμάτι του τζίρου. Σκοπός είναι όμως να εξυπηρετηθούν κάποια άτομα τις ώρες που δεν μπορούμε εμείς και να μείνουν ευχαριστημένα», λέει χαρακτηριστικά.

Ο Χρήστος Βουβούσας είναι στον συγκεκριμένο χώρο για περισσότερα από 20 χρόνια, ξεκινώντας να εργάζεται στην ηλικία των 20 ετών στην αντίστοιχη επιχείρηση του πατέρα του στη Λάρισα. Με την έλευσή του στη Θεσσαλονίκη, άνοιξε δικό του κατάστημα στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, το οποίο διατηρεί από το 2013. Εδώ κατάφερε να εκπληρώσει και το όνειρό του, να μεταπηδήσει από το κομμάτι της λιανικής, στη χονδρική πώληση ζωντανών δολωμάτων. Μάλιστα, είναι ένας από τους ελάχιστους εισαγωγείς στην Ελλάδα. «Καταφέραμε να στήσουμε ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη τη χώρα όπου προμηθεύουμε στη χονδρική, ζωντανά δολώματα που εισάγουμε από τρίτες χώρες, όπως Βιεντάμ, Κίνα, Αμερική», λέει ο κ. Βουβούσας. «Βέβαια, δεδομένου ότι σαν χώρα βρεχόμαστε τόσο πολύ από θάλασσα, θα μπορούσαμε με τη βοήθεια της πολιτείας να έχουμε τις δικές μας καλλιέργειες ζωντανών δολωμάτων -ώστε να μην διαταράσσουμε το φυσικό περιβάλλον της θάλασσας, και να είμαστε εμείς αυτοί που θα τα εξάγουμε σε άλλες χώρες», συμπληρώνει.

Από την πολυετή εμπειρία του παρατηρεί ότι το ψάρεμα είναι ένα χόμπι που πλέον προσελκύει και πολλές γυναίκες – και κυρίως νεαρές, οι οποίες τα καταφέρνουν εξίσου καλά με τους άντρες, ενώ συχνά είναι καλύτερα οργανωμένες από αυτούς.

Εκτιμά ακόμα ότι η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να προσφέρει σε πιο οργανωμένη μορφή τη δυνατότητα για αλιευτικό τουρισμό, αφού παρατηρεί το ενδιαφέρον για ψάρεμα σε ξένους επισκέπτες.

