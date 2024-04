Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου – Κέιν: Ο “χρυσός” ειδικός όρος στο συμβόλαιο του

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας θα δει τον τραπεζικό του λογαριασμό να αυξάνεται κατά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, χάρη σε έναν ειδικό όρο του συμβολαίου του.

Ολοκληρώνοντας την πρώτη του και εξαιρετική χρονιά -σε ατομικό επίπεδο- με την φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, ο Χάρι Κέιν θα «δει» τον τραπεζικό του λογαριασμό να αυξάνεται κατά 250.000 ευρώ.

Ο λόγος είναι, ο ειδικός όρος στο συμβόλαιο του αρχηγού της εθνικής Αγγλίας με τους Βαυαρούς, σύμφωνα με τον οποίο θα εισπράξει το συγκεκριμένο ποσό, εάν έχει συμμετοχή σε 40 γκολ της ομάδας, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, σε όλες τις διοργανώσεις.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η γερμανική εφημερίδα «Βild», ο 30χρονος επιθετικός, μετρά 42 γκολ και 13 ασίστ σε 41 συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων των 33 τερμάτων που έχει σημειώσει στην Bundesliga, καθιστώντας τον πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα.

