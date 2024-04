Κόσμος

Μπάιντεν για Τραμπ: Έχω για αντίπαλο ένα ανήλικο παιδί

Σε περιπαικτικές δηλώσεις προέβη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικά με τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τις επόμενες εκλογές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «εξάχρονο παιδί» τον αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών, ενώ φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο.

Πολλοί διάσημοι προσκεκλημένοι, δημοσιογράφοι και γνωστές προσωπικότητες, έφτασαν στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσινγκτον, την ώρα που περίπου 100 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί κοντά στην είσοδό του, με κάποιους να φωνάζουν «ντροπή σας».

Στο εσωτερικό του κτηρίου δεν έγινε καμία αναφορά στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με την έμφαση να δίνεται --όπως το θέλει η παράδοση-- σε δηκτικά σχόλια εις βάρος του Αμερικανού προέδρου, τα οποία αυτή τη φορά αφορούσαν την ηλικία του Μπάιντεν και τις πτώσεις του στις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους.

Φέτος την εκδήλωση παρουσίασε ο κωμικός Κόλιν Τζοστ, συγγραφέας και ηθοποιός της γνωστής τηλεοπτικής εκπομπής Saturday Night Live.

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι μετά τις 22:00 το βράδυ και ο κοιμήσης Τζο είναι ακόμη όρθιος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε την εβδομάδα να αποκοιμιέται στο δικαστήριο κάθε πρωί», σχολίασε ο κωμικός, μια αναφορά στη δίκη που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη με κατηγορούμενο τον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο.

Όταν ο Μπάιντεν πήρε τον λόγο, δήλωσε ότι στις φετινές προεδρικές εκλογές «η ηλικία παίζει ρόλο. Είμαι ένας ενήλικας που έχει αντίπαλό του ένα εξάχρονο παιδί».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

