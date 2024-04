Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Την Μεγάλη Τρίτη πληρώνονται 18 επιδόματα

Δείτε αναλυτικά όλα τα επιδόματα που θα καταβληθούν στους δικαιούχους.

Την Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου θα πληρωθούν 19 επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μεταξύ των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, τα οποία ξεχωρίζουν είναι το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Πιο αναλυτικά, τα επιδόματα, τα οποία θα πληρωθούν τη Μ. Τρίτη (από το απόγευμα της Μ. Δευτέρας στα ATM) είναι τα ακόλουθα:

Επίδομα Παιδιού

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αναπηρικά

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Κόκκινα Δάνεια

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Πρόγραμμα Γέφυρα

Ευάλωτοι οφειλέτες

Επίδομα Αναδοχής

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού

