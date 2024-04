Αθλητικά

Πέθανε ο Στράτος Σεφτελής

Είχε «ντύσει» με τη φωνή του εκατοντάδες αγώνες και μεταδόσεις.

Φτωχότερος είναι από σήμερα ο κόσμος της αθλητικής δημοσιογραφίας, καθώς ο Στράτος Σεφτελής, πέθανε σε ηλικία 68 χρονών. Την είδηση γνωστοποίησε ο αδελφός του, Κώστας, με σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Ο Στράτος Σεφτελής γεννήθηκε την 1η Νοεμβρίου 1955 στην Μυτιλήνη. Ξεκίνησε την δημοσιογραφική του πορεία από την εφημερίδα “Φως των Σπορ”, ενώ στην συνέχεια πέρασε από την “Αθλητική Ηχώ” και αργότερα στο “Έθνος”, όπου έμεινε για πάνω από 30 χρόνια.

Από το 1981 εργάστηκε στην ΕΡΤ, όπου κάλυψε αμέτρητους αγώνες ποδοσφαίρου, στίβου και υγρού στίβου, παρουσιάζοντας και αθλητικές εκπομπές, ενώ υπήρξε διευθυντής αθλητικών προγραμμάτων στη δημόσια τηλεόραση από το 1993 έως το 1998. Παράλληλα, είχε διατελέσει και έφορος του ΠΣΑΤ.

