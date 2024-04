Αθλητικά

Βρούτσης: Καμιά ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, μίλησε για τον νέο αθλητικό νόμο και την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα.

-

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ και μεταξύ άλλων, μίλησε για τον νέο αθλητικό νόμο και την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα.

«Ξεκάθαρη η στάση μας, καμία ανοχή σε αθλητικές παραβατικές συμπεριφορές», τόνισε ο κ.Βρούτσης και πρόσθεσε: «Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια υπάρχει μια σοβαρή αντιμετώπιση για την αντιμετώπιση της βίας μέσα στα γήπεδα και τους αγωνιστικούς χώρους».

Οσον αφορά στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Λυγγερίδη, ο αναπληρωτής υπουργός, επεσήμανε: «Θα συνεχιστεί μέχρι να ανακαλυφθούν και οι ηθικοί αυτουργοί», ενώ στη συνέχεια είπε, ότι με τον νέο αθλητικό νόμο υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από ότι υπήρξε τις προηγούμενες δεκαετίες.

«Με τα νέα μέτρα θα δούμε σημαντικές αλλαγές στη νέα αθλητική περίοδο. Οι ΠΑΕ αρχίζουν να βλέπουν θετικά το νέο νόμο, παρότι στην αρχή υπήρχε ένας προβληματισμός, διότι ο νόμος είναι πολύ αυστηρός και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση».

Ακολούθως και σχετικά με το νέο σύστημα εισιτηρίων τόνισε πως: «Σε λειτουργία 100% το νέο σύστημα εισιτηρίων τη νέα περίοδο. Το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί με το θέμα της ταυτοπροσωπίας για πρώτη φορά φέτος, αλλά δώσαμε και τη δυνατότητα να υπάρχει και το άλλο σύστημα ταυτόχρονα για να μην υπάρχει συνωστισμός του κόσμου τώρα που τελειώνει το πρωτάθλημα έξω από τις θύρες.

Είναι οι πιο σύγχρονες κάμερες σε επίπεδο Ευρώπης. Οι κάμερες παρακολουθούν με βάση το νόμο κάθε γωνιά του γηπέδου, ακόμα και τα αποδυτήρια, τα οποία μέχρι τώρα υπήρχε κενό και δικαιολογημένα οι διαιτητές και οι παράγοντες των φιλοξενούμενων ομάδων διαμαρτύρονταν».

Τέλος, ο κ. Βρούτσης σημείωσε ό,τι αυτό που γίνεται με τα εισιτήρια στις ομάδες ποδοσφαίρου θα γίνει από τη νέα αγωνιστική σεζόν και στο μπάσκετ: «Βλέπετε ό,τι προχωρούμε οργανωμένα, συντονισμένα, κυρίως με αποφασιστικότητα και με δικαιοσύνη».

Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Επεισόδια με τραυματία έναν αστυνομικό

Μαρούσι: Νεκρός από πυροβολισμούς έξω από μπαρ

Εορταστικό ωράριο: Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν λιανική, σούπερ-μάρκετ και Βαρβάκειος