Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της εβδομάδας (βίντεο)

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

"Να πω για αυτήν την περίεργη εβδομάδα, η οποία μπορεί να αρχίζει με πολλά θέματα που έχουν σχέση με την Αφροδίτη", είπε η Λίτσα Πατέρα ξεκινώντας τις προβλέψεις της για την Μεγάλη Εβδομάδα.

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

