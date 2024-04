Πολιτική

New York Times για Σπαρτιάτες: Aκροδεξιό κόμμα που του απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις Ευρωεκλογές

Στην απόφαση του Αρείου Πάγου να απαγορεύσει τη συμμετοχή του κόμματος ‘Σπαρτιάτες’ στις ευρωεκλογές αναφέρεται δημιοσίευμα τον New York Times.

Οι New York Times με τίτλο Far-Right Greek Party Is Banned From E.U. Parliament Elections που αναφέρει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο στην Ελλάδα έκρινε ότι οι ‘Σπαρτιάτες’ «προσέφεραν το κόμμα τους ως κάλυψη για το νέο πολιτικό κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη», του πρώην εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής. που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Το μικρό ακροδεξιό κόμμα ‘Σπαρτιάτες’, που μπήκε απροσδόκητα στο ελληνικό κοινοβούλιο πέρυσι, δεν θα επιτραπεί να κατεβάσει υποψηφίους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το καλοκαίρι, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας έκρινε ότι ήταν ουσιαστικά μια μετενσάρκωση του απαγορευμένου νεοναζιστικού κόμματος Χρυσή Αυγή.

Ο κ. Κασιδιάρης - είπε το δικαστήριο - είναι ο πραγματικός ηγέτης των ‘Σπαρτιατών’, οι οποίοι "υποκαθιστούν" τη Χρυσή Αυγή, λειτουργώντας ως βιτρίνα που του επέτρεψε να παρακάμψει τους περιορισμούς εκλογιμότητας. Η απόφαση ανακοινώθηκε λίγες εβδομάδες αφότου Εισαγγελέας του ελληνικού Αρείου Πάγου απήγγειλε κατηγορίες για εκλογική απάτη σε αρκετούς βουλευτές των ‘Σπαρτιατών’ και πριν από μια αναμενόμενη απόφαση από άλλο δικαστήριο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια των εδρών του κόμματος στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Η απόφαση ελήφθη καθώς τα κυρίαρχα κόμματα σε όλα τα 27 κ-μ που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούν όλο και περισσότερο για την εμφανή ανάπτυξη των ακροδεξιών κινημάτων, ορισμένα από τα οποία έχουν ως έμπνευση στην επιτυχία της ‘Χρυσής Αυγής’ πριν από μια δεκαετία.

Οι εκλογές σε ολόκληρη την Ε.Ε., που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν μεταξύ 6 και 9 Ιουνίου, θα καθορίσουν τους 700 βουλευτές του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εκλογές της Ε.Ε. τείνουν να αποτελούν ένα είδος μαζικού βαρόμετρου για τη διάθεση εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κυρίαρχοι συντηρητικοί θα επικρατήσουν στη νέα Βουλή, ακολουθούμενοι από τους κυρίαρχους σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθερους.

Αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης αύξηση της δύναμης των ακροδεξιών κομμάτων, τα οποία αντιπροσωπεύουν έναν ιδεολογικό συνασπισμό που είναι στον πυρήνα του εθνικιστικός και αντιμεταναστευτικός και που μερικές φορές εκφράζει αντιευρωπαϊκές απόψεις τασσόμενος υπέρ των ισχυρών εθνικών κυβερνήσεων.

Στην απόφασή του την Τετάρτη, ο Άρειος Πάγος ανέφερε ότι το κόμμα ‘Σπαρτιάτες’ "στοχεύει στην αποδυνάμωση και την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος, ιδίως μέσω της χρήσης βίας ή της υποκίνησης σε βία. Επίσης, το δικαστήριο είπε ότι το κόμμα ενστερνίζεται ολοκληρωτικές ιδεολογίες, φανατικές ιδέες, ξενοφοβία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Βασίλης Στίγκας, ο κατ’ όνομα αρχηγός των ‘Σπαρτιατών’, ήταν απορριπτικός για την απόφαση, σημειώνοντας ότι δεν βασίστηκε σε δίκη. Σημειώνεται ότι ο Κασιδιάρης και άλλοι ηγέτες της Χρυσής Αυγής κρίθηκαν ένοχοι τον Οκτώβριο του 2020 για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που επιτέθηκε σε αριστερούς επικριτές και μετανάστες, και το κόμμα ‘Χρυσή Αυγή’, το οποίο αναδύθηκε το 2012 κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, διαλύθηκε.

Έκτοτε ο κ. Κασιδιάρης, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης 13,5 ετών, διεξάγει εκστρατεία από το κελί του σε μια προσπάθεια να επανέλθει στην ελληνική πολιτική. Πέρυσι, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στον αποκλεισμό από το Κοινοβούλιο του ‘Εθνικού Κόμματος-Έλληνες’, το οποίο είχε ιδρύσει ο κ. Κασιδιάρης, προωθώντας νομοθεσία που απέκλειε από το νομοθετικό σώμα τα κόμματα των οποίων οι ηγέτες έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα. Λίγους μήνες αργότερα, ο κ. Κασιδιάρης υποστήριξε δημοσίως τους τότε αφανείς ‘Σπαρτιάτες’ και το κόμμα κέρδισε 12 έδρες στο Κοινοβούλιο των 300 εδρών, ανοίγοντας το δρόμο για μια δικαστική μάχη σε δύο μέτωπα.

Ειδικό δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί πριν από τις ευρωεκλογές για τις καταγγελίες πολιτών ότι οι ‘Σπαρτιάτες’ προέβησαν σε εκλογική απάτη. Εάν οι ‘Σπαρτιάτες’ χάσουν την υπόθεση, οι έδρες τους πιθανότατα θα αναδιανεμηθούν σε άλλα κόμματα ή θα διεξαχθούν νέες εκλογές στις περιφέρειες όπου οι έδρες ανήκουν στους ‘Σπαρτιάτες’.

Παράλληλα, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απήγγειλε αυτό το μήνα κατηγορίες σε 11 από τους 12 βουλευτές που εξελέγησαν στο Κοινοβούλιο με τη σημαία των ‘Σπαρτιατών’, μαζί με τον κ. Κασιδιάρη. Πέντε από αυτούς τους βουλευτές δεν ανήκουν πλέον σε κανένα κόμμα και η υπόθεση αυτή δεν έχει οδηγηθεί σε δίκη. Στον κ. Στίγκα δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και το Ανώτατο Δικαστήριο άφησε να εννοηθεί στην απόφασή του την Τετάρτη ότι ήταν κάτι περισσότερο από ένα διακοσμητικό πρόσωπο. "Η αλήθεια είναι ότι επιλέχθηκαν από τον Ηλία Κασιδιάρη", είπε το δικαστήριο την Τετάρτη, "και όχι από τον Βασίλη Στίγκα".

Ο Νίκος Αλιβιζάτος, διακεκριμένος στο συνταγματικό δίκαιο, ο οποίος έχει δεχθεί λεκτική επίθεση από μέλη και υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής το 2010, δήλωσε ότι το σκεπτικό του δικαστηρίου φαίνεται να είναι ορθό, αλλά εξέφρασε επίσης ανησυχίες για το πώς μπορεί να ερμηνευτεί ο νόμος στο μέλλον. «Είναι άλλο πράγμα να απαγορεύεται σε έναν καταδικασμένο να συμμετέχει και άλλο είναι να απαγορεύεται για τους φίλους και τους υποστηρικτές του», ανέφερε.

