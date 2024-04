Πολιτική

Ανδρουλάκης: Να μας πει ξεκάθαρα ο κ.Μητσοτάκης τι συμβαίνει με το υπουργείο Εσωτερικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βολές κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, από την Αμφιλοχία, όπου περιοδεύει.

-

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από την Αμφιλοχία όπου βρίσκεται ολοκληρώνοντας την τριήμερη περιοδεία του σε νομούς της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, κάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εξηγήσει τα περιστατικά που συμβαίνουν στο υπουργείο Εσωτερικών.

«Ζητώ από τον κ. Μητσοτάκη να μας πει ξεκάθαρα τι συμβαίνει στο υπουργείο Εσωτερικών. Είναι αδιανόητο, λίγες εβδομάδες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, να έχουμε συνεχιζόμενα κρούσματα που πλήττουν το κύρος του κράτους και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην εκλογική διαδικασία. Άμεσα καθαρές απαντήσεις και για τα δύο αυτά σοκαριστικά περιστατικά», τόνισε σε δηλώσεις ο κ. Ανδρουλάκης, με αφορμή το γεγονός της διάρρηξης του γραφείου του διευθυντή εκλογών του υπουργείου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπότροπη. «Λίγο πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, μάθαμε ότι έγινε διάρρηξη στο γραφείο του διευθυντή εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών και η ανακοίνωση του υπουργείου μιλάει για "φερόμενη διάρρηξη".

Πριν από μερικές εβδομάδες, είχαμε ένα καινούργιο περιστατικό, που το απέκρυπτε η Νέα Δημοκρατία και η κυρία Κεραμέως. Χιλιάδες απόρρητα στοιχεία εκλογέων του εξωτερικού είχαν διοχετευθεί μέσω του γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας προς ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Κάτι που είναι παράνομο», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης πληρωμών” μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη

Κυριακή των Βαΐων: Έθιμα και παραδόσεις

Χανιά: Συλλήψεις για όπλα και βεγγαλικά (εικόνες)