Ρωσία: Κατέλαβε χωριό στο Ντονέτσκ

Η κατάσταση στο πεδίο της μάχης στην ανατολική Ουκρανία έχει επιδεινωθεί με τα στρατεύματα του Κιέβου να έχουν οπισθοχωρήσει σε νέες θέσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Νοβομπακχμούτιβκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας, κοντά στο Οσερέτινε, που έχει γίνει επίκεντρο των μαχών τις τελευταίες μέρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις απώθησαν μια σειρά από ουκρανικές αντεπιθέσεις κοντά στο Τσάσιβ Γιαρ, ανακοίνωσε το υπουργείο. Πρόκειται για ένα ακόμη κομβικό σημείο στην περιφέρεια αυτή όπου οι δύο πλευρές έχουν επανειλημμένως συγκρουστεί.

Η κατάσταση στο πεδίο της μάχης στην ανατολική Ουκρανία έχει επιδεινωθεί με τα στρατεύματα του Κιέβου να έχουν οπισθοχωρήσει σε νέες θέσεις σε τουλάχιστον τρία σημεία κατά μήκος του μετώπου, όπως είπε σήμερα ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού.

Ο Ολεξάντρ Σίρσκι έγραψε στο Telegram ότι τα στρατεύματά του έλαβαν νέες θέσεις δυτικά των χωριών Μπερντίτσι, Σεμένιβκα και Νοβομιχαΐλιβκα προκειμένου να εξοικονομήσουν δυνάμεις.

