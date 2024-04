Τεχνολογία - Επιστήμη

Μελάνωμα: Ελπίδες από αντικαρκινικό εμβόλιο (βίντεο)

Εμβόλιο που βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο δοκιμάστηκε από ασθενείς, δίνοντάς τους ελπίδες.

Του Τάκη Σφυρή

O Στιβ Γιάνγκ δεν το σκέφτηκε ούτε για μια στιγμή. Χειρουργημένος για την αφαίρεση μελανώματος, προσφέρθηκε να συμμετάσχει σε μια επανάσταση κατά του καρκίνου. Εμβολιάστηκε με το πρώτο εμβόλιο που σχεδιάστηκε ειδικά για την περίπτωσή του. Όπως εξηγούν οι Βρετανοί επιστήμονες το εμβόλιο είναι σαν να δίνει εντολή στο σώμα του ασθενούς να μην παράξει καρκινώματα. Βοηθάει το ανοσοποιητικό να αναγνωρίζει και να σκοτώνει καρκινικά κύτταρα.

Το εμβόλιο που βρίσκεται στην τελική πειραματική φάση έχει φανεί αποτελεσματικό και χωρίς παρενέργειες για τους δέκτες. Είναι η νέα γενιά εμβολίων με την τεχνολογία mRNA. Εμβόλια εξατομικευμένα. Η Κάρα Λις είναι μια ακόμα ασθενής με μελάνωμα που ελπίζει στην ήττα του καρκίνου. Οι Βρετανοί γιατροί της έχουν αναπτερώσει τις ελπίδες.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι ένδειξη της συμβατότητας του με θεραπείες άλλων μορφών καρκίνου στο ήπαρ, του πνεύμονες, το στομάχι. Το κατά παραγγελία εξατομικευμένο εμβόλιο δοκιμάζεται στο University College Hospital του Λονδίνου. Κάθε χρόνο στη Βρετανία καταγράφονται περίπου 8.500 διαγνώσεις μελανώματος.

