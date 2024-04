Πολιτική

Κασσελάκης: Απόλυτα ικανοποιημένος από την περιοδεία στο Αιγαίο

Μέσα στον Μάιο ο κ. Κασσελάκης θα επισκεφθεί τη Ρόδο, το Καστελλόριζο και τη Σύμη καθώς επίσης τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο που δεν πήγε σε αυτή την περιοδεία.

Στην Αθήνα επέστρεψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μετά την οκταήμερη περιοδεία του στα νησιά του Αιγαίου.

Η περιοδεία συντομεύθηκε κατά μία ημέρα λόγω των καιρικών συνθηκών, καθώς δεν θα μπορούσε η αποστολή να προσεγγίσει να νησιά που είχε προγραμματίσει για αύριο. Ο κ. Κασσελάκης επέστρεψε αεροπορικώς από τη Λέσβο που ήταν ο τελευταίος σταθμός.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της περιοδείας του στη διάρκεια της οποίας επισκέφθηκε 20 νησιά του Αιγαίου, έχοντας δίπλα του τον τομεάρχη Άμυνας του κόμματος, Ευάγγελος Αποστολάκη.

Όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του, σε όλα τα νησιά είχε επαφή με τους κατοίκους ενημερώθηκε και ανέδειξε τα προβλήματα τους και πρόβαλε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τους κατοίκους είναι η ακρίβεια -πιο έντονη από ότι στη ηπειρωτική Ελλάδα λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς των προϊόντων-, η απομόνωση των νησιών που ενίοτε γίνεται αποκλεισμός λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Ο κ. Κασσελάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα στον τομέα υγείας καθώς η κατάρρευση του ΕΣΥ γίνεται πιο έντονη στα απομακρυσμένα νησιά που δυσκολεύονται να βρουν γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

