Φωτιές σε Φωκίδα και Ασπρόπυργο

Μεγάλη κινητοποιήση των Αρχών για τις δύο περιοχές, όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές την Κυριακή.

Διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς έχουν ξεσπάσει στη θέση Σοφό Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική αρχικά εκδηλώθηκαν τρεις εστίες πυρκαγιάς σε οικοπεδικούς χώρους στο Σοφό Ασπροπύργου, τις οποίες οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέσβησαν άμεσα, ωστόσο στη συνέχεια ξέσπασαν διαφορετικές εστίες στην ίδια περιοχή, κοντά στον καταυλισμό των Ρομά.

Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.



Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα και σε αγροτοδασική έκταση στους Δελφούς Φωκίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση σε δυσπρόσιτο σημείο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο καθώς και ένα αεροσκάφος.

