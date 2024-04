Αθλητικά

Ο Άρης “σκότωσε” τις ελπίδες του Παναθηναϊκού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικράτησε του Παναθηναϊκού ο Άρης..κλείνοντάς του την πόρτα για το πρωτάθλημα.

-

Ο Άρης «σκότωσε» και τις τελευταίες ελπίδες του Παναθηναϊκού για να διεκδικήσει ως το τέλος τον εφετινό τίτλο. Παρά το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ νίκησε την πρωτοπόρο ΑΕΚ με 3-2, οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης πέρασαν με νίκη 1-0 απ’ τη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής και «τελείωσαν» τους «πράσινους» που σπατάλησαν ένα σωρό ευκαιρίες κι έμειναν ξανά στο «μηδέν» σε ένα καθοριστικό σημείο. Το γκολ του Ζαμόρα στο 2’ έμεινε αναπάντητο στο υπόλοιπο του αγώνα κι ο Άρης έφυγε απ’ το «Απόστολος Νικολαΐδης» με ένα τεράστιο διπλό.

Ο Άρης πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό απέναντι σε έναν Παναθηναϊκού που για ακόμη ένα παιχνίδι (6ο στα 8 των play off) δέχθηκε πρώτος γκολ και δη στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ετούτη τη φορά οι «πράσινοι» συνελήφθησαν... κοιμώμενοι στο 2ο λεπτό, όταν μετά τις γρήγορες πάσες των παικτών του Άρη και την ωραία σέντρα του Μανού Γκαρθία, ο Άλβαρο Ζαμόρα με κεφαλιά-ψαράκι πρόλαβε τον Αράο έκανε το 1-0 για τους «κιτρινόμαυρους» στο 69ο δευτερόλεπτο του αγώνα!

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να «απαντήσει» άμεσα και στο 8’ είχε την πρώτη τελική του στο ματς όταν από κόρνερ του Μπακασέτα, ο Ούγκο έπιασε καρφωτή κεφαλιά, αλλά ο Κουέστα έδιωξε στη γωνία του, ενώ στο 11’ το πλαϊνό πλασέ του Τσέριν έφυγε ελάχιστα άουτ απ’ το δοκάρι του Ισπανού γκολκίπερ του Άρη.

Ο Κουέστα έδιωξε με γροθιές και το απευθείας φάουλ του Μπακασέτα από 30 μέτρα στο 16’, ενώ στο 21’ απ’ το χαμηλό γύρισμα του Λημνιού απ’ τα δεξιά ο Βέρμπιτς μπήκε στην πορεία της μπάλας, αλλά πλάσαρε άουτ.

Στο 22’ ο Ντραγκόφσκι έκανε κάκιστο υπολογισμό της μπάλας στο όριο της περιοχής, ο Ζαμόρα έκλεψε και πλάσαρε σε κενή εστία, αλλά ο Ούγκο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, έσωσε τους «πράσινους» απ’ το 0-2.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την εξέδρα να προσπαθεί να «σπρώξει» τους «πράσινους» στην ανατροπή, καθώς είχαν ενημερωθεί για την ανατροπή και τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ (3-2), όμως ο Άρης ήταν εκείνος που έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 52’ με το γυριστό σουτ του Ζαμόρα που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Ντραγκόφσκι, ενώ ση συνέχεια ο Μανού Γκαρθία πλάσαρε λίγο άουτ.

Ο Φατίχ Τερίμ υπερφόρτωσε την επίθεσή του στο τελευταίο ημίωρο περνώντας στο γήπεδο (μετά τον Σπόραρ) και τον Γερεμέγεφ, δημιουργώντας έναν «ανάμεικτο» ρόμβο με τον Ιωαννίδη πίσω απ’ τους δύο επιθετικού.

Στο 69’ από απομάκρυνση της άμυνας του Άρη, ο Μπακασέτας σούταρε με τη μία, αλλά ο Κουέστα έδιωξε με τις γροθιές του, ενώ στο 70’ ο τερματοφύλακας του Άρη έδειξε καλά αντανακλαστικά και στην κόντρα πάνω στον Ρόουζ, μπλοκάροντας σταθερά στη γωνία του.

Στο 86’ σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Άρη, ο Ιωαννίδης σούταρε με δύναμη, αλλά ο Κουέστα μπλόκαρε

Διαιτητής: Αλιγιάρ Αγκάγιεφ (Αζερμπαϊτζάν)

Κίτρινες: 63’ Αράο, 76’ Μαντσίνι, 88’ Μλαντένοβιτς, 90 Τζούριτσιτς, 90’+2’ Μπακασέτας - 47’ Ζιλ, 52’ Φαμπιάνο, 57’ Μπράμπετς, 73’ Ντουκουρέ, 90’+5’ Κουέστα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Αράο, Ούγκο (79’ Βαγιαννίδης), Μλαντένοβιτς, Τσέριν (79’ Τζούριτσιτς), Βιλένα (62’ Γερεμέγεφ), Λημνιός (46’ Μαντσίνι), Μπακασέτας, Βέρμπιτς (46’ Σπόραρ), Ιωαννίδης.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μοντόγια, Ζιλ (72’ Ντουκουρέ), Νταρίντα, Σουλεϊμάνοφ (72’ Φετφατζίδης), Μανού Γκαρθία (59’ Ρόουζ), Σαβέριο (59’ Τζούρασεκ), Ζαμόρα (66’ Μορόν).

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές σε Φωκίδα και Ασπρόπυργο

Κρήτη: Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά

Ηράκλειο: Είχε γίνει η...σκιά της πρώην του