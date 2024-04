Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Ηράκλειο

Μπαράζ σεισμικών δονήσεων, μέσα σε λίγες ώρες, βόρεια του Ηρακλείου.

Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 05:07 στον θαλάσσιο χώρο 50 χιλιόμετρα βόρεια του Ηρακλείου Κρήτης, ή 293 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, κατά δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Η σεισμική δόνηση, έρχεται από την ίδια περιοχή, όπου εκδηλώθηκαν ακόμη δυο σεισμικές δονήσεις, το βράδυ της Κυριακής.

