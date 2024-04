Πολιτισμός

Εορτολόγιο - Μεγάλη Δευτέρα: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα.

-

Σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Αποστόλων (Ο΄)και Μαρτύρων Ιάσονος, επισκόπου Ταρσού και Σωσιπάτρου επισκόπου Ικονίου (1).

Των πρώτων κηρύκων του Ευαγγελίου εν τη νήσω και πόλει Κέρκυρα καί των δι` αυτών πιστευσάντων Επτά πρώην ληστών: Ιακισχόλου, Ιανουαρίου, Ευφρασίου, Μαμμίνου, Μαρσαλίου, Σατορνίνου και Φαυστιανού.

Μαρτύρων Κερκύρας, θυγατρός Κερκυλλίνου του βασιλέως, Βιταλίου, Ευσεβίου και Ζήνωνος. Κυντιανού, Αττικού και Νέωνος.

Οσίου Ιωάννου, μητροπολίτου Θηβών καί πάσης Βοιωτίας, «του νέου ελεήμονος» (†ιβ΄αι.).



Οι άγιοι Απόστολοι Ιάσων και Σωσίπατρος ήταν αγαπημένοι φίλοι του Απ. Παύλου. Αφοσιώθηκαν με ζήλο στο ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας και στη διάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου. Κήρυτταν με ζέση το θείο λόγο, ιδρύσαν εκκλησίες και προσέλκυσαν πολλούς στη χριστιανική πίστη. Αναγνωρίζοντας την ζέουσα πίστη τους και τις πολλές αρετές και τα διοικητικά τους προσόντα η Εκκλησία τούς κατέστησε Επισκόπους. Τον μεν Ιάσονα στην Καρσό, το δε Σωσίπατρο στο Ικόνιο. Η ιεραποστολική τους δράση τους οδήγησε στην Κέρκυρα για να κηρύξουν και διαδώσουν τον Θείο Λόγο. Εκεί ο ειδωλολάτρης άρχοντας Κερκυλλίνος τους συνέλαβε και τους φυλάκισε. Όμως και μέσα στη φυλακή οι δύο απόστολοι δεν σταμάτησαν να ρίχνουν το δίχτυ της σωτηρίας και να αλιεύουν νέες ψυχές. Και η σπορά τους έχει θαυμαστά αποτελέσματα. Κατόρθωσαν να κάνουν χριστιανούς επτά φημισμένους λήσταρχους του νησιού, το δεσμοφύλακα Αντώνιο ακόμη και αυτή τη θυγατέρα του άρχοντα Κερκύρα, η μεταστροφή της οποίας έγινε αφορμή να πιστεύσουν πολλοί. Όταν ο Κερκύλινος πνίγηκε σε κάποιο ναυάγιο τον διαδέχθηκε ο σκληρός ειδωλολάτρης Δατιανός του οποίου η πρώτη ενέργεια ήταν να οδηγήσει στη πυρά τον Σωσίπατρο. Όμως το σχέδιο του Θεού ήταν διαφορετικό. Ο Ιάσονας κατόρθωσε να εκχριστιανίσει το Δατιανό και ολόκληρη την οικογένειά του με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μεγάλο πνευματικό έργο στην Κέρκυρα.

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας

Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *

Κέρκυρα, Κερκύρα

Πάγκαλος

Παγκόσμια Ημέρα Χορού

