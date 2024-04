Πολιτισμός

Μεγάλη Δευτέρα: “Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός”

Την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος τιμάμε τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο

«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός και μακάριος ο δούλος ον ευρήσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν, ον ευρήσει ραθυμούντα».

Την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος τιμάμε μια μεγάλη προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο, το γιο του Ιακώβ, τον οποίο πούλησαν, εξαιτίας μεγάλου φθόνου, τα αδέλφια του ως δούλο στην Αίγυπτο (Γεν. κεφ.37-50).

Με αυτό το τροπάριο ο ιερός υμνογράφος μας εισάγει στο κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδος.

Για την Μεγάλη Δευτέρα ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος αναφέρει:

«Την Κυριακή το πρωί τον υποδεχθήκαμε ως βασιλιά. Το ίδιο βράδυ, στον όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας, έρχεται ως Νυμφίος με την εικόνα, του πλέον ταπεινού ανθρώπου. Αυτού που έρχεται με καρδιά να πει: “Σε αγαπώ! Έλα μαζί Μου. Δέξου την πρόσκλησή Μου! Ήρθα κι έγινα άνθρωπος για σένα! Θέλω να είμαι ο Νυμφίος, ο γαμπρός της καρδιάς σου, της ψυχής σου. ‘

Ελα, έλα αδελφέ μου, έλα παιδί μου, μην αρνηθείς την πρόσκλησή Μου. Μιά πρόσκληση για όλους.” Ο Νυμφίος της Εκκλησίας, μας περιμένει αυτές τις ημέρες. Μην αρνηθούμε την πρόσκλησή Του. Η Αγάπη είναι ο Παράδεισός μας. Κι ο Χριστός μας την προσφέρει. Αγάπη αληθινή, ατόφια. Ποιός θα την αρνηθεί; Έλα αδελφέ μου στον Νυμφίο Χριστό. Μας περιμένει όλους

