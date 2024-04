Υγεία - Περιβάλλον

Δημητρακόπουλος για καταγγελία Καλλιάνου: Δεν υπάρχει ΜΑΦ στο “Αττικόν” (βίντεο)

Τι είπε ο δικηγόρος του γιατρού του πατέρα του Γιάννη Καλλιάνου σχετικά με τις καταγγελίες του βουλευτή αλλά και το "φακελάκι".

Με αφορμή την καταγγελία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Καλλιάνου για τον θάνατο του πατέρα του, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, μίλησε ο δικηγόρος του γιατρού του Δημήτρη Καλλιάνου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Όπως τόνισε αρχικά ο δικηγόρος του αγγειοχειρούργου σύμφωνα με τις καταγγελίες ότι ο αείμνηστος πατέρας του κ. Καλλιάνου δεν μπήκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, είπε ότι “ΜΑΦ στο νοσοκομείο “Αττικόν” δεν υπάρχει. ΜΑΦ υπάρχουν μόνο σε δύο νοσοκομεία στην Αττική” και συνέχισε πως στην “ΜΑΦ μπαίνουν όσοι εξέρχονται της ΜΕΘ”.

Ακόμη ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι υπάρχουν παγκόσμια πρωτόκολλα για την εισαγωγή ασθενών στις ΜΕΘ. Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι πρέπει να υπάρχει ιατρική γνωμάτευση για την εισαγωγή, ενώ “δεν μπορούν να διασωληνωθούν όλοι. Όλα αυτά ελήφθησαν υπόψιν για το αν θα έπρεπε να διασωληνωθεί ο πατέρας του βουλευτή.

“Υπήρχε μία ομάδα γιατρών, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάνει συνομωσία για να κοροϊδέψουν τον κ. Καλλιάνο”, διερωτήθηκε και συνέχισε λέγοντας πως αν υπήρχε κακή εκτίμηση, θα το δείξει η ΕΔΕ που έχει διαταχθεί, αλλά προσωπικά πιστεύει ότι δεν έχει γίνει κανένα λάθος.

“Οι γιατροί έκαναν τα πάντα για να τον κρατήσουν στη ζωή… Κανένας γιατρός δεν θέλει να χάσει ασθενή του” είπε ακόμη.

Σχετικά με τις καταγγελίες για “φακελάκι” επεσήμανε ότι ο εντολέας του δεν ζήτησε ποτέ χρήματα από την οικογένεια του Γιάννη Καλλιάνου, ούτε και δέχτηκε.

Μηνύματα όπως είπε που υπάρχουν θα αποδείξουν το ότι δεν χρηματίστηκε ενώ επεσήμανε πως “σε ένα τελευταίο μήνυμα που έστειλαν στον εντολέα μου, έγινε αναφορά σε ποσό το οποίο “ξέκοψε” ο γιατρός και είπε ότι θα “το δούμε στη δικαιοσύνη”.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε ακόμη ότι ο εντολέας του έχει δεθεί απειλές από τον βουλευτή και δημοσίως πως “θα τελειώσει την καριέρα του”.

