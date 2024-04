Πολιτική

Φλώρος για το επεισόδιο με τον Γραμμένο: Εικόνα ντροπής που δεν αντιπροσωπεύει το κοινοβούλιο

Ο ανεξάρτητος βουλευτής μίλησε στον ΑΝΤ1 για το περιστατικό που έλαβε χώρα στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα.

«Εικόνα ντροπής, που δεν είναι εικόνα που αντιπροσωπεύει το κοινοβούλιο», χαρακτήρισε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος το επεισόδιο βίας την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, μεταξύ του ίδιου και του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε, επιμένοντας ότι εξυβρίστηκε η μητέρα του, « ενήργησα ως γιος, εγώ υπερασπίστηκα τη μητέρα μου».

Επανέλαβε ότι, «δεν υπήρξε ποτέ χτύπημα. Δεν έδωσα ποτέ γροθιά» και καταδίκασε τη βία «από όπου κι αν προέρχεται».

«Πώς γίνεται να είμαι κοντά με τον Κασιδιάρη; Δεν μιλάω μαζί του», απάντησε σε σχετικό ερώτημα και εξήγησε πως αποχώρησε από το κόμμα των Σπαρτιατών, «επειδή δεν μπορούσα να συνεργαστώ με τον Στίγκα».

Σχετικά με το καταδικασμένο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, εξέφρασε την απορία «γιατί μπορεί να θεωρεί καταδικαστέα να στηρίξει κάποιος ένα πολιτικό κόμμα. Είτε εγκληματίας είτε όχι, ο Κασιδιάρης είναι πολιτικός».

«Μπορεί να ήμουν βουλευτής ακόμα κι αν δεν μας στήριζε ο Κασιδιάρης. Δεν ήμασταν όλοι άγνωστοι. Ήμουν στην Ελληνική Λύση πριν», απάντησε σχετικά και είπε ότι, δεν γνωρίζει για επαφές Κασιδιάρη- Στίγκα.

Κληθείς να πάρει θέση για την απόφαση του Αρείου Πάγου για μη συμμετοχή των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές, σημείωσε πως αν και την περίμενε, δεν την συμμερίζεται.

«Δεν ανήκω στους Σπαρτιάτες, έχω τη δική μου πολιτική πορεία. Έχω δει και από το κόμμα του Κόκκαλη και της Λατινοπούλου και του Εμφιετζόγλου σοβαρές υποψηφιότητες», απάντησε ερωτηθείς για το αν θα στηρίξει κάποιο κόμμα στις ευρωεκλογές και κατέληξε πως, «καλό είναι όταν κάποιος κάνει ένα λάθος, να βγαίνει και να το παραδέχεται».





