ΝΒΑ – Μπακς: Ήττα κι ένα βήμα πριν τον αποκλεισμό (βίντεο)

Τα «ελάφια» χωρίς τα αστέρια τους Αντετοκούνμπο και Λίλαρντ, παραδόθηκαν στις ορέξεις των Πέισερς.

Αγκαλιά με την πρόκριση βρίσκονται οι Πέισερς οι οποίοι νίκησαν με 126-113 το Μιλγουόκι και προηγούνται στη σειρά με 3-1.

Οι Μπακς που στερήθηκαν το ηγετικό τους δίδυμο (σ.σ. Αντετοκούνμπο-Λίλαρντ) δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την ήττα και πλέον χρειάζονται μία μεγάλη ανατροπή και τρεις διαδοχικές νίκες για να γυρίσουν την σειρά.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα, καθώς στην πρώτη περίοδο αποβλήθηκε ο Μπόμπι Πόρτις. Ο άσος των Μπακς χτύπησε, με πρόθεση, στο πρόσωπο τον Άντριου Νέμχαρντ και οι διαιτητές αφού είδαν την φάση τον απέβαλαν ορθά.

Για τους νικητές ο Μάιλς Τέρνερ σημείωσε 29 πόντους κι ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον πρόσθεσε 24, ενώ ο Άντριου Νέμπαρντ είχε 15 πόντους και 9 ασίστ.

Από τους Μπακς ξεχώρισε ο Μπρουκ Λόπες με 27 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Κρις Μίντλετον έκανε double-double με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

