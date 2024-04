Υγεία - Περιβάλλον

Ο Λάκης Λαζόπουλος στο νοσοκομείο

Με νοσηλεία έληξαν οι παραστάσεις του καλλιτέχνη. Η κατάσταση της υγείας του.

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αττικής νοσηλεύεται ο Λάκης Λαζόπουλος.

Ο καλλιτέχνης ολοκλήρωσε το βράδυ της Κυριακής τις παραστάσεις του και μαζί με τον θίασο βγήκαν σε εστιατόριο, για να το γιορτάσουν.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός είχε στη συνέχεια λιποθυμικό επεισόδιο και οδηγήθηκε από οικεία πρόσωπα στο ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Οι γιατροί δεν έβγαλαν κάποιο ανησυχητικό πόρισμα για την υγεία το κι έτσι, αναμένεται να λάβει εξιτήριο μέσα στην ημέρα.

