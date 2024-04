Τεχνολογία - Επιστήμη

ΝΑΤΟ - Αθήνα: Διεξαγωγή συσκέψεων των Ομάδων Εργασίας

Η συνδυασμένη σύσκεψη των Ομάδων Εργασίας (Working Groups) του ΝΑΤΟ για τις Πληροφοριακές και Ψυχολογικές Επιχειρήσεις (Information - Psychological Operations), καθώς και η σύσκεψη της Ομάδας Εργασίας για τις Στρατιωτικές Δημόσιες Σχέσεις (Military Public Affairs) πραγματοποιήθηκαν από τις 23 έως και τις 25 Απριλίου στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

‘Οπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, οι δράσεις διοργανώθηκαν από τη Διεύθυνση Πληροφοριακών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, με τη συνδρομή της Γραμματείας Συντονισμού Διασκέψεων Διεθνών Οργανισμών (ΓΣΔΟΟ) του ΓΕΕΘΑ και των αντίστοιχων φορέων του ΝΑΤΟ, και σε αυτές συμμετείχαν αντιπρόσωποι από το σύνολο των κρατών - μελών της Συμμαχίας.

Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων, πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις, διαλέξεις και αναλύσεις επί των τελευταίων εξελίξεων στους προαναφερόμενους τομείς, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε η σημαντική συνδρομή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

