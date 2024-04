Κοινωνία

Απάτη: “Μαϊμού” υπάλληλος του ΥΠΟΙΚ ζήταγε... “φακελάκι”

Με ποιο τρόπο ο άνδρας προσπάθησε να αποσπάσει χρηματικό ποσό από τον επιχειρηματία.

Προσποιούμενος τον υπάλληλο του υπουργείου Οικονομικών και με πρόσχημα τη μεσολάβησή του προκειμένου να ματαιωθεί οικονομικός έλεγχος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ένας 45χρονος επιχείρησε να αποσπάσει 2.000 ευρώ από καταστηματάρχη, στη Θεσσαλονίκη.

Είχε προηγηθεί μήνυμα το οποίο δέχθηκε ο 36χρονος επιχειρηματίας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στη συνέχεια του οποίου ήρθε σε επικοινωνία μαζί του ο 45χρονος, ζητώντας αρχικώς 1.000 ευρώ ως προκαταβολή για την μη πραγματοποίηση του υποτιθέμενου ελέγχου και άλλα 1.000 ευρώ για τη διαγραφή του καταστήματος από τη λίστα των υπό έλεγχο μαγαζιών.

Ο 36χρονος, ιδιοκτήτης κεντρικού καφέ της πόλης, απευθύνθηκε στην Αστυνομία και οργανώθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη του 45χρονου, την ώρα που παραλάμβανε σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα το συμφωνηθέν ποσό.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για αντιποίηση, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες και απάτη, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

