Πολιτική

Κουτσούμπας: Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε στην Αστόρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ πραγματοποίησε επίσκεψη στην βόρεια Αμερική. Ποιο τραγούδι επέλεξε να χορέψει.

-

Στην Αστόρια της Νέας Υόρκης πραγματοποίησε επίσκεψη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στην ιστορική συνοικία και να συνομιλήσει με Έλληνες της διασποράς στα καταστήματα της περιοχής.

Σε μία από τις εκδηλώσεις που παρευρέθηκε, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Σαν απόκληρος γυρίζω».

Η ζεΐμπεκιά του Γραμματέα στην Αμερική!

Στην ολοκλήρωση της τόσο σημαντικής περιοδείας του ΚΚΕ στις ΗΠΑ, ο σ. Δημήτρης Κουτσούμπας χόρεψε το τραγούδι - ύμνο για τους ξενιτεμένους "Σαν απόκληρος γυρίζω"

Στην Αστόρια, δίπλα σε φίλους, πραγματικούς αγωνιστές... #ΚΚΕ #ΤΩΡΑ_ΚΚΕ pic.twitter.com/OTFaHYxOFA

— Nikos Angelidis (@NikolasAngelid1) April 28, 2024

Σεισμός στο Ηράκλειο

Δίκη για το Μάτι: η απόφαση και οι αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων

Πάτρα – ναρκωτικά σε σχολείο: “Έθισαν 13χρονο και τον έκαναν διακινητή”