Δίκη για το Μάτι: Οι ποινές στους καταδικασθέντες

Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατικασθέντες για τη φονική φωτιά στο Μάτι.

Ποινές φυλάκισης που για τέσσερα πρώην στελέχη της Πυροσβεστικής σωρευτικά ξεπερνούν τα 100 χρόνια επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, στους καταδικασθέντες για τη φονική φωτιά στο Μάτι το 2018 το οποίο ωστόσο όρισε ότι εκτιτέα είναι τα πέντε έτη. Όρισε δε, ότι οι ποινές μετατρέπονται σε χρηματικές, με τα ποσά να κυμαίνονται γύρω στις 40 χιλιάδες ευρώ στον καθένα.

Η απόφαση του δικαστηρίου για τους έξι που κηρύχθηκαν ένοχοι είναι η εξής:

Σωτήρης Τερζούδης, Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ποινή φυλάκισης 111 έτη.

Βασίλης Ματθαιόπουλος, υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ποινή φυλάκισης 15 ετών.

Ιωάννης Φωστιέρης, Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, ποινή φυλάκισης 111 έτη.

Νικ. Παναγιωτόπουλος, Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών, ποινή φυλάκισης 111 έτη.

Χαράλαμπος Χιόνης, Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, ποινή φυλάκισης 111 έτη.

Κων. Αγγελόπουλος, κάτοικος που φέρεται να έβαλε την πυρκαγιά, ποινή φυλάκισης 3 έτη.

Η απόφαση έγινε δεκτή με φωνές, χειροκροτήματα ειρωνίας και «μπράβο-μπράβο» από πολλούς κάτοικους.

Η ένταση κορυφώθηκε με την ανακοίνωση της προέδρου για τη λύση της συνεδρίασης, οπότε και απειλήθηκαν επεισόδια όταν κάποιοι από το ακροατήριο κινήθηκαν προς τους κατηγορουμένους και χρειάστηκε η επέμβαση της Αστυνομίας

Οι κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την είσοδο που χρησιμοποιούν οι δικαστές.

Σχετικά με την απόφαση της δίκης για το Μάτι το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει «Η απόφαση του δικαστηρίου για το Μάτι δικαίως προκαλεί την οργή των συγγενών των θυμάτων και των κατοίκων, γατί διαπνέεται από τη γνωστή λογική του “ανθρώπινου λάθους”, που εξαντλεί την απόδοση ευθυνών σε κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες και μάλιστα με χαμηλές ποινές, ενώ αφήνει στο απυρόβλητο τους υψηλά ιστάμενους και τους πολιτικά υπεύθυνους.

Είναι η ίδια ακριβώς λογική που επιστρατεύεται πάντα για να συγκαλυφθούν τα διάφορα εγκλήματα σε βάρος του λαού, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών.»





