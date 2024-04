Πολιτική

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος στο επικοινωνιακό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην υπουργός της ΝΔ και στενός συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή, φέρεται να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην Κουμουνδούρου.

-

Στο επικοινωνιακό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να έχει ενταχθεί ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Άρης Σπηλιωτόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στο επικοινωνιακό επιτελείο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη με «φόντο» τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Το προηγούμενο διάστημα το όνομά του είχε συζητηθεί και για να συμπεριληφθεί στο ευρωψηφοδέλτιο της Κουμουνδούρου, κάτι που τελικά δεν έγινε.

Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Καραμανλή και πάλαι ποτέ στενός του συνεργάτης, το 1997 έγινε ο νεότερος εκπρόσωπος Τύπου της πολιτικής μας ιστορίας στα 31 του τότε χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπόθεση Καλλιάνου – Γεωργιάδης: Κανείς κανείς δεν λαμβάνει διακριτική μεταχείριση στο ΕΣΥ

Πάτρα – ναρκωτικά σε σχολείο: “Έθισαν 13χρονο και τον έκαναν διακινητή”

Εορτολόγιο - Μεγάλη Δευτέρα: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου