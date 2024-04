Οικονομία

Απεργία Πρωτομαγιάς: Τα δρομολόγια των πλοίων και των τρένων

Αναλυτικά τα δρομολόγια των πλοίων και των τρένων, όπως διαμορφώνονται λόγω της απεργίας της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

-

Αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων την Πρωτομαγιά καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, έχει προκηρυξει 24ωρη πανελλαδική απεργία και δεν την μεταφέρει στις 7 Μαΐου, όπως άλλοι κλάδοι. (τα δρομολόγια στις 7 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν κανονικά. )

Επειδή υπάρχει μεγάλη κίνηση λόγω του Πάσχα και για να μην διαταραχθεί η ομαλότητα των δρομολογίων τις επόμενες ημέρες οι εταιρίες - τουλάχιστον στον Πειραιά μεταφέρουν κάποια δρομολόγια τους για τα μεσάνυχτα της Πρωτομαγιάς που λήγει η απεργία.

(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ BLUE STAR και HELLENIC SEAWAYS)

BLUE STAR DELOS

Τα δρομολόγια του πλοίου την Μ. Τετάρτη 01/05/2024, από Πειραιά 07:25, για Πάρο-Νάξο-Θήρα και από Θήρα 15:30 για Ίο-Νάξο-Πάρο- Πειραιά, δεν θα πραγματοποιηθούν.

BLUE STAR PAROS

Τα δρομολόγια του πλοίου την Μ. Τετάρτη 01/05/2024, από Πειραιά 07:30, για Σύρο-Τήνο-Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθούν.

AERO HIGHSPEEDS & FLYINGCATS

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν:

Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 01/05/2024:

από Πειραιά 08:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 08:30 για Πόρο-Ύδρα-Ερμιόνη-Σπέτσες και επιστροφή

από Πειραιά 09:30 για Αίγινα και επιστροφή

από Πειραιά 10:00 για Πόρο-Ύδρα-Σπέτσες-Πόρτο Χέλι και επιστροφή

από Πειραιά 10:40 για Αγ. Μαρίνα και επιστροφή

από Πειραιά 11:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 12:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 13:30 για Πόρο-Ύδρα-Ερμιόνη-Σπέτσες και επιστροφή

από Πειραιά 14:40 για Αίγινα και επιστροφή

από Πειραιά 16:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 18:30 για Πόρο-Ύδρα-Ερμιόνη-Σπέτσες-Πόρτο Χέλι

Μ.ΠΕΜΠΤΗ 02/05/24:

από Πόρτο Χέλι 05:50 για Σπέτσες-Ερμιόνη-Ύδρα-Πόρο-Πειραιά

BLUE STAR NAXOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Μ. Τετάρτη 01/05/2024 και ώρα 23:30, για Πάρο 03:40- 04:00, Νάξο 04:50-05:10, Δονούσα 06:20-06:30, Αιγιάλη 07:10-07:20, Δονούσα 08:00-08:10, Νάξο 09:20-10:00, Πάρο 10:45-11:15, Πειραιά 15:30. Η προσέγγιση στην Αστυπάλαια δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR 1

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Μ. Τετάρτη 01/05/2024 και ώρα 23:45, για Σύρο 03:35- 03:50, Πάτμο 07:10-07:25, Λέρο 08:20-08:35, Κάλυμνο 09:35-09:55, Κω 10:40-11:10, Ρόδο 14:00 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

BLUE STAR CHIOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Μ. Τετάρτη 01/05/2024 και ώρα 23:59 και τα δρομολόγια μέχρι Μ. Σάββατο 04/05/24, θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Μυτιλήνη την Μ. Τετάρτη 01/05/2024 και ώρα 23:00, για Χίο 02:00- 02:45, Πειραιά 11:15 και εν συνεχεία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Μ. Τετάρτη 01/05/2024 και ώρα 23:59, για Ψαρά 06:40- 06:55, Οινούσσες 08:50-09:05, Χίο 09:50-10:50, Μυτιλήνη 13:50 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

ΚΙΣΣΑΜΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Μ. Τετάρτη 01/05/24 στις 23:00, με άφιξη στο Ηράκλειο 07:30 και εν συνεχεία ως εγκεκριμένα.

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Μ. Τετάρτη 01/05/24 στις 23:00, με άφιξη στα Χανιά 07:30 και εν συνεχεία ως εγκεκριμένα.

Ματαιώσεις και αλλαγές και στα δρομολόγια των τρένων

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Γ.Σ.Ε.Ε., για την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, στην οποία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), την Μ. Τετάρτη 1 Μαΐου, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας:

Στο τμήμα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα: 52,53,56 και 57

Στο τμήμα Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Λάρισας: 1591,1592,2593,2594,1597 και 1598

Στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς: 1300,1305,1318,1323,1326 και 2301

Στο τμήμα Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς: 1206,1207,1222,1223,1230 και 1231

Στο τμήμα Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα: 1532,1535,1550,1553,2530 και 2533

Στο τμήμα Κιάτο - Πάτρα - Κιάτο θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων:

Από Πάτρα C15 (14:25) και C23 (18:25)

Από Κιάτο C14 (16:05) και C24 (20:05)

Επίσης, λόγω της απεργίας τροποποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς:

Την Μ. Τρίτη 30.04.2024 οι αμαξοστοιχίες 2302 και 2304 θα πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο τους από Πειραιά προς Άνω Λιόσια με τρένο και στο τμήμα Άνω Λιόσια – Κιάτο θα υποκατασταθούν με λεωφορεία.

Στο τμήμα Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα:

Την Μ. Τρίτη 30.04.2024 η αμαξοστοιχία 2534 θα εκτελεστεί από Αθήνα προς Αφίδναι με τρένο και στο τμήμα Αφίδναι – Χαλκίδα θα υποκατασταθεί με λεωφορείο. Επίσης, η αμαξοστοιχία 2539 στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων, την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

