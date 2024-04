Life

“Έρωτας φυγάς”: κίνδυνοι και συναντήσεις στο επεισόδιο της Μεγάλης Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, “Έρωτας φυγάς”.

-

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, 1η ΜΑ?ΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 100

Η παρουσία του Σοφιανόπουλου πανικοβάλλει την Μαργέτα, η οποία ανησυχεί για την έκβαση της μυστηριώδους συνάντησης που πρόκειται να κάνει ο Στέφανος. Λίγο αργότερα, ο σύζυγός της μπλέκεται σε μια κρίσιμη αναμέτρηση με τον επικίνδυνο αντίπαλό του και η ζωή του απειλείται. Ο Ιάσονας βιώνει αντιφατικά συναισθήματα που τον προβληματίζουν, αλλά συγχρόνως τον γοητεύουν, αφού η παρουσία της Άρτεμης μόνο απαρατήρητη δεν του περνάει. Τέλος, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προς την Αθήνα, η Αλεξάνδρα, πάνω σε μια κρίση της, θα θέσει τη ζωή της σε κίνδυνο προσπαθώντας να πηδήξει έξω από ένα αυτοκίνητο που είναι εν κινήσει.

Δείτε το Trailer

#ErotasFygas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Νεκροί αστυνομικοί σε σύλληψη υπόπτου

Πικέρμι: Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που “καρφώθηκε” σε κολώνα

POS: “Ψαλίδι” σε χρεώσεις για 3 χρόνια