Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη στον Ταύρο και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

“Η Αφροδίτη που ήταν μέχρι τώρα στον Κριό, περνά στον Ταύρο και αυτό σημαίνει χαρά και διασκέδαση”, είπε αρχικά η αστρολόγος.

“Ο Άρης που ήταν στα ψάρια από τις 29 Απριλίου μπαίνει στον Ταύρο και θα παραμείνει για πολύ καιρό. Θα βγούν θέματα στο προσκήνιο και θα υπάρξουν εντάσεις” είπε στη συνέχεια η Λίτσα Πατέρα και πρόσθεσε πως “τα πράγματα αλλάζουν και θα έρθουν πολλές εξελίξεις”.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

