Οικονομία

Ρεύμα: Σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για λεπτομέρειες, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στον Προμηθευτή τους. Ποιες ώρες ισχύει το νυχτερινό τιμολόγιο.

-







Αναλυτικότερα από την Πρωτομαγιά μπαίνει σε ισχύ το θερινό ωράριο του νυχτερινού ρεύματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, το νυχτερινό τιμολόγιο θα είναι σε συνεχές ωράριο από τις 23:00 το βράδυ μέχρι και τις 07:00 το πρωί καθημερινά.

Αυτό θα ισχύει για πέντε μήνες και συγκεκριμένα από την 1η Μαΐου 2024 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του 2024. Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει στους καταναλωτές πως για περαιτέρω πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στον προμηθευτή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για το Μάτι: Οι ποινές στους καταδικασθέντες

Μεγάλη Δευτέρα – καιρός: Τοπικές βροχές και βοριάδες

Σεισμός στο Ηράκλειο