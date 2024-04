Οικονομία

Υπουργικό Συμβούλιο - Μητσοτάκης: Ειδικό μπόνους παραγωγικότητας στους δημοσίους υπαλλήλους (εικόνες)

Τι είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποια ζητήματα βρέθηκαν "ψηλά" στην ατζέντα.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για το μπόνους παραγωγικότητας στους δημοσίους υπαλλήλους ξεχωρίζει στην ατζέντα του σημερινού υπουργικού συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, από τις 11.00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η ατζέντα της μηνιαίας μας συνεδρίασης περιλαμβάνει και πάλι πολλά θέματα τα οποία από διαφορετικές αφετηρίες επικεντρώνονται στον κεντρικό στόχο της πολιτικής μας που δεν είναι άλλος από το να βελτιώνεται η καθημερινή ζωή των πολιτών υπερβαίνοντας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν ώστε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, η χώρα μας να προσεγγίζει σταδιακά τα δεδομένα των προηγμένων κρατών της Ευρώπης», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Αύριο η ολομέλεια της Βουλής συζητά ένα πολύ σημαντικό ν/σ, το νέο δικαστικό χάρτη, μια αλλαγή που καθυστέρησε παραπάνω από 110 χρόνια, από τότε που ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιχείρησε να ενοποιήσει τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία και αυτή τη μεγάλη τομή προωθεί τώρα η κυβέρνηση με στόχο να επιταχυνθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως και 30% ως το 2027.

Τον ίδιο στόχο εξυπηρετεί και το νέο σχέδιο νόμου που εισηγείται ο αρμόδιος υπουργός με ρυθμίσεις που αφορούν πλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί που η ταχύτερη έκδοση των αποφάσεων έχει και άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στην πρόοδο των μεγάλων έργων, στην προσέλκυση επενδύσεων, προϋποθέσεις απαραίτητες για να μείνει η οικονομία σε τροχιά σημαντική ανάπτυξης αλλά και να θωρακιστεί το κράτος δικαίου», τόνισε.

Το νέο πλαίσιο θέτει αυστηρές προϋποθέσεις, περιορίζει τις αναβολές και αναθέτει συγκριμένες υποθέσεις σε συγκεκριμένους δικαστές ώστε να διευκολύνεται η ευθύνη, ο έλεγχος και η λογοδοσία, πρόσθεσε.

«Γίνεται ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση ενός πιο αποτελεσματικού, πιο λειτουργικού κράτους, κάτι στο οποίο συγκλίνουν από την πλευρά τους και τα νέα κίνητρα στο δημόσιο, τα οποία θα εισηγηθεί η υπουργός Εσωτερικών. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ειδικό μπόνους παραγωγικότητας το οποίο θα μπορούν να λαμβάνουν υπάλληλοι αλλά και τμήματα τα οποία επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους. Η αξιολόγηση λοιπόν αποδεικνύουμε ότι έχει πρωτίστως και έναν χαρακτήρα ενθαρρυντικό και δημιουργικό και σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να επιβραβεύουμε εκείνους τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι όχι απλά πετυχαίνουν αλλά συχνά ξεπερνούν τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Και βέβαια θα ήθελα να τονίσω με αυτή την ευκαιρία ότι προχωρά κανονικά η διαδικασία ανάδειξης νέων διοικήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα», είπε ο πρωθυπουργός.

Για Ευρωεκλογές

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θέλησε να ξεχωρίσει από την ατζέντα της συνεδρίασης και το σχέδιο «Μία Ελλάδα για όλους», που περιλαμβάνει 170 δράσεις της πολιτείας για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. «Ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένους δείκτες, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, τα οποία και θα εποπτεύονται κεντρικά από τη γραμματεία της κυβέρνησης έχοντας ως κεντρικό σκοπό στη διάρκεια της δεύτερης θητείας μας τη διπλή σύγκλιση. Αναφέρομαι στην προσπάθεια ώστε η εθνική στρατηγική για άτομα με αναπηρία να καλύψει το χαμένο έδαφος σε δύο πεδία: από τη μια πλευρά τα εθνικά δεδομένα να προσεγγίσουν τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και από την άλλη η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με εκείνη του γενικού πληθυσμού κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας, όπου δυστυχώς υπολειπόμαστε ακόμη αρκετά».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ακόμη: «Συνεχίζουμε λοιπόν την πορεία των μεγάλων αλλαγών με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και ταχύτητα ενόψει και των ευρωεκλογών του Ιουνίου, εκεί που προφανώς θα κριθεί πόσο δυνατές και αποτελεσματικές θα είναι οι φωνές των ελληνικών διεκδικήσεων στην Ευρωβουλή, αλλά σε έναν βαθμό θα κριθεί και το πόσο σταθερό είναι το πολιτικό σκηνικό ώστε η πατρίδα μας να μείνει σε τροχιά προόδου πλησιάζοντας με σιγουριά όλο πιο κοντά στην Ευρώπη».

Τόνισε ότι οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τις μέρες που έρχονται, να θυμίσουμε στους πολίτες, μέχρι στιγμής την επιτυχία καθώς φαίνεται της επιστολικής ψήφου, καθώς έχουν ήδη ξεπεραστεί οι 180.000 αιτήσεις. Ανέφερε ότι η προθεσμία λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα και μετά η ευθύνη περνά στο υπουργείο ώστε να διεκπεραιώσει με αρτιότητα αυτή τη σημαντική νέα δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες εντός και εκτός Ελλάδος.

«Έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία και στο επόμενο διάστημα, αν και θα υπάρξει άλλο ένα υπουργικό συμβούλιο πριν τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, να αξιοποιήσουμε το χρόνο αυτό, να εξηγήσουμε με απλά λόγια στους συμπολίτες μας τις περιπέτειες που μπορούν να φέρουν η αποχή από τη μία, μία άστοχη, επιπόλαιη επιλογή από την άλλη, χωρίς να αφήνουμε τα ψέματα της αντιπολίτευσης να δηλητηριάζουν τους πολίτες ούτε τα επιμέρους παράπονα που πάντα υπάρχουν να θολώνουν τη συνολική πορεία του τόπου. Και στα λεφτόδεντρα τα οποία βλέπω ότι φυτρώνουν ακόμα με μεγαλύτερη ταχύτητα στον κήπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ειδικά και στις ακοστολόγητες υποσχέσεις των αντιπάλων μας, εμείς οφείλουμε να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας, να αντιτάξουμε τα πολλά αναχώματα τα οποία υψώνουμε στις ανατιμήσεις με έκτακτες παρεμβάσεις κυρίως όμως με τις μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, στις βασικές αποδοχές και στα επιδόματα. Στόχος μας παραμένει ο ίδιος κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ και μέσος μισθός στα 1500 το 2027, στο τέλος της τετραετίας».

Ανέφερε ότι από σήμερα λειτουργεί και η νέα έκδοση του e-katanalotis.

Δίπλα στον πολίτη με κάθε τρόπο

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια οδηγεί σε περισσότερο ανταγωνισμό και τελικά σε μειωμένες τιμές και υπογράμμισε: «Μένουμε λοιπόν με κάθε τρόπο δίπλα στον πολίτη αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία και ότι ναι μπορεί να μην έχουμε φθάσει ακόμα εκεί που θέλουμε, στην υγεία, στην παιδεία ή στο κράτος αλλά πρέπει να θυμίζουμε τα σημαντικά βήματα που γίνονται παντού από την άμυνα, το μεταναστευτικό, τα μέτρα κατά της βίας, τις σημαντικές επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ μέχρι την οικονομία, τα μεγάλα έργα την ψηφιοποίηση του δημοσίου. Οδηγοί μας πάντα είναι τα ρήματα ακούμε και προσπαθούμε γι αυτό και αντιμετωπίζουμε και την ψήφο της επόμενης αναμέτρησης ως μία εντολή για λιγότερα λάθη και περισσότερη δουλειά. Δουλειά που προφανώς θα τη συνεχίσουμε και στο διάστημα που έρχεται», κατέληξε ο πρωθυπουργός κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση.

Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης δεν έχει παρά να υιοθετήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για επαναχορήγηση 13ου και 14ου μισθού

«O Πρωθυπουργός ανακοίνωσε για τους δημοσίους υπαλλήλους πριμ, που ουσιαστικά είναι πριν. "Πριν από τις ευρωεκλογές, για να με ψηφίσετε". Οι γνωστές τακτικές εξάρτησης των παλαιοκομματικών πολιτικών προς τους πολίτες», σχολιάζει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τονίζει ότι ο πρωθυπουργός «αν θέλει να αντιμετωπίσει τους δημοσίους υπαλλήλους ως ισότιμους πολίτες, δεν έχει παρά να υιοθετήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ: Επαναχορήγηση 13ου και 14ου μισθού, ώστε να μην έχουμε πολίτες β' κατηγορίας σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα.Για εμάς, αυτό αποτελεί δέσμευση από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Η Νέα Αριστερά σχετικά με το μπόνους στο δημόσιο σχολιάζει «Την ώρα που ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός στο δημόσιο σχολείο ή ένας νεοδιόριστος νοσηλευτής στο ΕΣΥ δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα καθώς ζουν σε συνθήκες διαρκούς επισφάλειας και χαμηλών μισθών, ο κ. Μητσοτάκης εξαγγέλλει "πριμ αποδοτικότητας" στο δημόσιο.

Η κυβέρνηση θεσπίζει στην πραγματικότητα ένα μεγάλο πελατειακό δίκτυο. Με υπαλλήλους δυο κατηγοριών και έναν μηχανισμό στον οποίο οι προϊστάμενοι θα προτείνουν ποιοι είναι αυτοί που θα παίρνουν το bonus, με θολά και συχνά ανεφάρμοστα κριτήρια.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι εργαζόμενοι πλήττονται από την κρίση της ακρίβειας, με την χώρα μας να συγκλίνει πλέον μόνο με τη Βουλγαρία, η κυβέρνηση της Ν.Δ. εξαγγέλλει πυροτεχνήματα.

Αυτό που απαιτείται είναι πραγματικές αυξήσεις στο δημόσιο, με επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Απαιτούνται όμως και άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αν μπορούν να βρεθούν 10 δισ. για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν οι πόροι ώστε οι εργαζόμενοι στο δημόσιο μπορούν να στηριχθούν ουσιαστικά.»

